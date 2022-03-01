國際刑事法庭要查！俄侵烏克蘭疑涉戰爭罪　狂轟6天恐已動用真空彈

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，戰事迄今第6天尚未停歇，烏克蘭更指控俄方動用真空彈。國際刑事法庭（ICC）檢察官辦公室28日表示，將聲請法庭批准，對烏克蘭境內目前發生的疑似戰爭罪展開調查。

▲外電報導，俄軍進攻烏克蘭的車隊綿延至少64公里。（圖／路透社）

衛報報導，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，有越來越多證據顯示俄軍對烏克蘭肆意使用集束炸彈，基輔政府準備把莫斯科當局告上海牙法庭。

國際刑事法庭檢察官卡林汗（Karim Khan）表示，就算烏克蘭不是國際刑事法庭的成員，但已把管轄權授予法庭，基於去年公布的克里米亞及頓巴斯的初步調查，加上烏克蘭當前情勢，有理由展開調查。

其實在卡林汗表態之前，多個團體已經著手開始整理俄羅斯戰爭罪的證據，以供將來在國際刑事法庭或其他單位進行審判。

國際特赦組織（Amnesty International）與人權觀察組織（Human Rights Watch）均表示，俄軍似乎使用被廣泛禁止的集束炸彈。烏克蘭駐美大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova）則指控，俄軍對烏克蘭動用日內瓦公約禁止的真空彈（Thermobaric weapon，空爆燃燒彈）。

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