輪胎充氣到爆炸！司機遭炸飛上天「原地消失」影片曝　墜地已成屍

I did 18 wheeler tires for several years, especially over the road on the side of the highway, I've seen plenty of safety videos and this is pretty textbook. You can tell when he realizes the cords were snapping, (that's when you run away) and then dude ended up on the roof. pic.twitter.com/uTiDTHpM2V — GØDDAMNITJEREMY (@G0DDAMNITJEREMY) February 27, 2022

記者張寧倢／綜合報導

葉門達利省（Dhale）日前發生死亡爆炸事故，一名卡車司機在將輪胎充氣時，未控制好充氣量，竟然直接把輪胎「充到爆炸」，由於瞬間壓力過大，導致當時蹲在地上的司機整個人被炸飛，原地消失在畫面中。據悉，他最後從高處墜地死亡。

▲葉門一名卡車司機被爆炸的輪胎「炸飛上天」誇張影片曝光。（圖／翻攝自推特／@G0DDAMNITJEREMY，下同）

綜合外媒報導，葉門一名卡車司機薩利赫（Muhammad Ali Saleh）日前到達利省一家修車廠修檢他駕駛的大型卡車，順便將輪胎卸下充氣。網路社群流傳的監視器畫面可見，薩利赫蹲在地上為輪胎充氣，一旁修車廠員工發現異狀試圖上前幫忙，但一切已經來不及，薩利赫未控制好充氣量，導致輪胎胎壓超過負荷，瞬間爆炸。

強大衝擊力道不僅把地上的輪胎炸開，蹲在輪胎上方的薩利赫也跟著被「炸到飛天」，整個人消失畫面中，原本想上前幫忙的員工還因此受傷，但等他回過神時，才趕緊夥同鄰居尋找薩利赫。據悉，等眾人尋獲時，薩利赫已經因為從高處墜地而身亡。網友聲稱，薩利赫是被炸飛到修車廠的屋頂上，但報導並未透露確切墜落位置。

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