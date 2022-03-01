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輪胎充氣到爆炸！司機遭炸飛上天「原地消失」影片曝　墜地已成屍

記者張寧倢／綜合報導

葉門達利省（Dhale）日前發生死亡爆炸事故，一名卡車司機在將輪胎充氣時，未控制好充氣量，竟然直接把輪胎「充到爆炸」，由於瞬間壓力過大，導致當時蹲在地上的司機整個人被炸飛，原地消失在畫面中。據悉，他最後從高處墜地死亡。

▲▼葉門一名卡車司機被爆炸的輪胎「炸飛上天」。（圖／翻攝自推特／@G0DDAMNITJEREMY）

▲葉門一名卡車司機被爆炸的輪胎「炸飛上天」誇張影片曝光。（圖／翻攝自推特／@G0DDAMNITJEREMY，下同）

綜合外媒報導，葉門一名卡車司機薩利赫（Muhammad Ali Saleh）日前到達利省一家修車廠修檢他駕駛的大型卡車，順便將輪胎卸下充氣。網路社群流傳的監視器畫面可見，薩利赫蹲在地上為輪胎充氣，一旁修車廠員工發現異狀試圖上前幫忙，但一切已經來不及，薩利赫未控制好充氣量，導致輪胎胎壓超過負荷，瞬間爆炸。

▲▼葉門一名卡車司機被爆炸的輪胎「炸飛上天」。（圖／翻攝自推特／@G0DDAMNITJEREMY）

強大衝擊力道不僅把地上的輪胎炸開，蹲在輪胎上方的薩利赫也跟著被「炸到飛天」，整個人消失畫面中，原本想上前幫忙的員工還因此受傷，但等他回過神時，才趕緊夥同鄰居尋找薩利赫。據悉，等眾人尋獲時，薩利赫已經因為從高處墜地而身亡。網友聲稱，薩利赫是被炸飛到修車廠的屋頂上，但報導並未透露確切墜落位置。

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