瀋陽公車當街爆炸1死42傷！網傳兇嫌為「上訪戶」火光噴街畫面曝

記者鄭思楠／綜合報導

瀋陽一輛公車12日傍晚5時55分在行駛中發生爆炸，目前已致1人死亡，42人受傷。附近一輛車的行車紀錄儀拍下爆炸瞬間，現場火光四射，車頂瞬間被掀翻。網傳通告顯示，此次事件是該省阜新市一上訪戶在車上引爆爆炸裝置所為。

網傳影片顯示，發生事故的公車當街發生爆炸，火光噴街，車窗所有玻璃均破碎，一些玻璃甚至飛到了馬路對面。車輛的外殼已經變形，車頂直接被掀翻。當時公車門變形無法開啟，不少市民前往救援。

▲瀋陽公車爆炸。（圖／翻攝自微博）

據瀋陽市公安局官方微博晚上8時16分通報，2月12日傍晚5時55分，指揮中心接到報警，一輛232路公車行駛至皇姑區黃河南大街與寧山中路路口附近時發生爆炸。接到報警後，省、市領導及公安、應急、急救等部門人員第一時間趕到現場進行處置。

發生爆炸的公車是宇通客車公司生產的電動車。宇通客車方面稱，瀋陽這批公車電池全部位於車輛底部，但從現場影片中可以看到，底部沒有冒煙、着火和爆炸。

網傳一份通告顯示，「此次事件為人為暴恐事件，是阜新一上訪戶在車上引爆爆炸裝置所為。 路局、車站要求加大安檢工作力度，嚴格地道卡控，嚴格方便門管理，嚴格商網寄存開包檢查登記」。