快訊／台中華興虐嬰連環爆　市府開鍘！托嬰中心、托育員重罰75萬

▲台中華興幼兒園連環爆出虐嬰案，社會局今天宣布裁罰托嬰中心30萬元、3名托育人員各15萬元。（圖／吳佩芸提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市華興托嬰中心連環爆出虐嬰案，震驚社會，社會局今天公告裁處結果，托育人員黃昀恩、簡淑貞及林瓘萍等對園內幼童有多次、反覆不正當行為，違反兒少權法，各加重裁罰15萬元並公告姓名，10年內不得擔任兒少福利機構工作人員；托嬰中心負責人簡淑喜對托嬰中心照顧管理有重大疏失，依兒少權法加重裁罰30萬元，托嬰中心停辦1年並公布名稱及負責人姓名。

社會局表示，調查發現，黃昀恩、簡淑貞及林瓘萍等3名托育人員除了不當對待，還有拉、拖等習慣性不當照顧動作，因為幼童都不到1歲，腦部和頭骨尚未發育完全，這些不當照顧動作極有可能造成傷害。

社會局強調，黃、簡、林3名托育人員明知可能造成幼童受傷，仍故意為之；且托育人員有責任通報義務，卻漠視其他托育人員不妥適的照顧行為。社會局依違反兒少權法第49條第1項第15款規定，加重處以15萬元罰鍰並公布姓名，10年內不得擔任兒少福利機構工作人員。

此外，托嬰中心負責人簡淑喜未能監督托育人員，照顧管理上有重大疏失，社會局依違反兒少權法第83條第1款規定，加重處以30萬元罰鍰，托嬰中心停辦1年並公告名稱及負責人姓名。

社會局表示，裁罰公文除了發給托嬰中心，也會以掛號寄給收托幼童的家長，上週社會局已發文給托嬰中心，要求儘速舉辦家長說明會，市府將提供家長法律扶助服務。