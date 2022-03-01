被俘俄軍打電話給爸　1句話讓台大教授笑出來：真像台灣傳統老爸

記者黃翊婷／綜合報導

俄羅斯出兵烏克蘭進入第5天，網路上流傳著許多俄羅斯或烏克蘭士兵向家人喊話的影片。台大教授葉丙成昨日（2月28日）在臉書PO文分享，看到一名俄羅斯士兵被俘虜，打電話給人在家鄉的爸爸，卻被爸爸用一句「跟你媽媽說」，一秒轉接，讓他忍不住笑道，「跟台灣的傳統老爸們真像，我看了不禁笑出來。」

▲葉丙成在臉書分享對俄烏開戰的看法。點圖可放大。（圖／翻攝自Facebook／葉丙成）

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俄烏開打，雙方天天都有士兵或軍官被俘虜，2月26日就有一段影片在網路上瘋傳，是一名俄羅斯士兵被俘，另外兩名烏克蘭士兵則是一人將話筒遞給俄軍俘虜，一人拿著手機錄影。這通電話是俄軍俘虜的父親所接，他聽到兒子在烏克蘭被抓，驚訝反問「怎麼可能」，進一步追問究竟人是怎麼跑到烏克蘭的，兒子回答，「他們說，『去烏克蘭』，我們就去了，沒有人知道發生什麼事。」

其實，被俘俄軍打電話給父母的影片，近日在網路上有許多片段流傳很廣。台大教授葉丙成2月28日在臉書PO文中談及此事，他提到，這幾天看了很多被俘俄軍的訪談，很多都是不知情的新兵，幾乎有80％都說是去白俄羅斯演習受訓，訓練完就直接被派去烏克蘭，完全不知道要做什麼就白白送命。

葉丙成說，烏克蘭俘虜俄軍會要求他們打電話給父母，其中一名俘虜打電話回家時，爸爸聽到兒子在烏克蘭被抓，震驚到不曉得要說什麼，竟然一秒轉接，直接說出一句「跟你媽媽說」，讓他忍不住笑出來，「靠，兒子被俘了，關心都來不及了，這時候還把電話推給媽媽去跟兒子說？跟台灣的傳統老爸們真像，我看了不禁笑出來。」

▼▲俄羅斯軍隊在烏克蘭首都基輔發動攻擊。（圖／路透）

不過，葉丙成也強調，這些被俘虜的俄羅斯士兵其實也很可憐，大多是家境不好才去當兵，卻莫名斷送性命，看到這些年輕人被國家擺布，真心感到可悲，也很讓人感到惋惜、氣憤；而烏克蘭透過網路散布俘虜一把鼻涕一把眼淚與親人談話的影片，宛如現代版四面楚歌，不用動刀動槍，只要發動社群媒體戰就能瓦解敵方士氣，真的很厲害。