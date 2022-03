網用Google Maps力挺烏克蘭！　狂刷「一星負評」抵制俄羅斯

▲網友們力挺烏克蘭,到Google Maps上對俄羅餐廳、景點留下評論。(圖/翻攝自Google Maps)

記者黃品臻/綜合報導

俄烏戰火持續延燒,全球的反戰聲浪越趨高漲,就有不少網友透過在Google Maps上的俄羅斯餐廳、景點,留下一星評論,力挺烏克蘭。

知名駭客集團Anonymous的一則推文,Anonymous轉推帳號「@Konrad03249040」的想法,號召網友們到Google Maps上的俄羅斯景點、餐廳,留下評論解釋烏克蘭正在發生的事情,不少網友力挺,紛紛前往留下評價,並大喊「停止戰爭」。

Go to Google Maps. Go to Russia. Find a restaurant or business and write a review. When you write the review explain what is happening in Ukraine.

Idea via @Konrad03249040