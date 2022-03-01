網用Google Maps力挺烏克蘭！　狂刷「一星負評」抵制俄羅斯

▲網友們力挺烏克蘭，到Google Maps上對俄羅餐廳、景點留下評論。（圖／翻攝自Google Maps）

記者黃品臻／綜合報導

俄烏戰火持續延燒，全球的反戰聲浪越趨高漲，就有不少網友透過在Google Maps上的俄羅斯餐廳、景點，留下一星評論，力挺烏克蘭。

知名駭客集團Anonymous的一則推文，Anonymous轉推帳號「@Konrad03249040」的想法，號召網友們到Google Maps上的俄羅斯景點、餐廳，留下評論解釋烏克蘭正在發生的事情，不少網友力挺，紛紛前往留下評價，並大喊「停止戰爭」。

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Go to Google Maps. Go to Russia. Find a restaurant or business and write a review. When you write the review explain what is happening in Ukraine.

Idea via @Konrad03249040 — Anonymous (@YourAnonNews) February 28, 2022

另外Anonymous也說明，網友們可以留下5星評論，若是俄羅斯官方經營的，就可留下1星評論，因為此做法的主要用意是要傳達訊息給被俄羅斯總統普丁欺騙的平民百姓。

實際一查就能發現，Google Maps上俄羅斯的景點新增了非常多的評論，以莫斯科附近的咖啡店來說，網友們就紛紛留言表示，「普丁發動了戰爭，你的鄰居被俄羅斯軍隊擊中喪命，俄羅斯人必須阻止這一切，那我就會去用餐了」、「俄羅斯人！不要相信你們在電視上看到的宣傳，人權在國外被侵犯了，像我們這樣的人都為了保衛自己的家園而受苦受難」。