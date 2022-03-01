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快訊／拜登和北約、歐盟11位領袖通話！　加強制裁俄羅斯

▲▼傳美國總統拜登今年5月結束訪日行程後，將會順道訪韓。（圖／路透社）

▲美國總統拜登和11位領袖通話，商討進一步援助烏克蘭並制裁俄羅斯。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登28日和各國領袖通話，包括歐盟、北約、加拿大、法國、德國、日本、波蘭等國，在談話中肯定烏克蘭人民在面對俄羅斯入侵的軍事行動時所展現出的勇氣，並商討持續援助烏克蘭與制裁俄羅斯的選項。

CNN引述白宮提供的名單，和拜登通話的領袖包括以下：

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）
歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）
歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）
義大利總理德拉吉（Mario Draghi）
日本首相岸田文雄
北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）
波蘭總統杜達（Andrzej Duda）
羅馬尼亞總統伊爾哈尼斯（Klaus Iohannis）
英國首相強生（Boris Johnson）

白宮表示此次通話中，還談到加強合作制裁俄羅斯，讓俄羅斯必須面對嚴重的代價和後果，同時必須維持全球經濟穩定，包括能源價格。

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