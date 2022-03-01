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隱藏烏克蘭實時交通數據　Google：與當局討論後決議

▲Google隱藏烏克蘭實時交通數據。（圖／取自9to5google）

▲Google隱藏烏克蘭實時交通數據。（圖／取自9to5google）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒報導，在俄羅斯持續入侵烏克蘭的過程中，Google 目前禁用烏克蘭的實時交通數據顯示地圖中。Google也表示，世與烏克蘭當局討論後而做出的決定。

根據路透社報導，Google表示暫時禁用核心的地圖功能。禁用實時流量的決定是與烏克蘭當局討論後決議，這樣做的目的是為了保護當地居民。

通常，Google地圖可以很容易地看到特定商店和餐廳的擁擠程度，以及哪些街道目前交通的繁忙程度。此訊息可以交通擁堵的情況下導航，避免那些路段，也可以讓民眾了解哪些區域可能太多人而無法進入等。

但這項功能在目前的局勢中，卻可以用來觀察當地居民與周圍車輛，報導指出，就在俄羅斯開始在烏克蘭採取軍事行動的幾個小時前，米德爾伯里國際研究所（ Middlebury Institution of International Studies ）的博士 Jeffrey Lewis 能夠在地圖上發現烏克蘭邊境附近的「交通堵塞」，這可以肯定是由俄羅斯車隊在移動。

值得注意的是，實時交通訊息大部分的情況下雖然會隱藏地圖App中。對於那些只想安全地從一個地方導航到另一個地方的烏克蘭人來說，Google地圖仍然會顯示交通訊息以用於其行車路線。

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