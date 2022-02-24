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Google Pixel 7系列渲染圖曝光　背後鏡頭超「巨大」

▲Google Pixel 7系列渲染圖。（圖／取自9to5google）

▲Google Pixel 7 Pro渲染圖。（圖／取自9to5google）

記者陳俐穎／綜合報導

距離Google推出下一款旗艦手機 Pixel 7 還有一段時間，但目前已經有部分細節在網路上出現，也有網友做出 3D 模型，模擬Pixel 7系列可能的設計，其中針對Pixel 7 Pro的渲染圖可以看出，背後的鏡頭變得十分巨大。

科技爆料客@xLeaks7在Twitter上發布 Google Pixel 7的渲染圖，它看起來與目前推出的Google Pixel 6 幾乎相同，預計Google將保持與去年相同的設計，這也是Pixel系列第一次在外觀上沒有做出改變。

▲Google Pixel 7系列渲染圖。（圖／取自9to5google）

▲Google Pixel 7渲染圖。（圖／取自9to5google）

這個渲染圖形號為 Pixel 7，而不是 Pixel 7 Pro，從圖中可以看出，Google沒有為 Pixel 7 增加第三個後置鏡頭，而是使用與 Pixel 6 相同的雙鏡頭設置。

預計Pixel 7 尺寸為 155.6 x 73.1 x 8.7 mm，比 Pixel 6 略小，Pixel 6 為 158.6 x 74.8 x 8.9 mm。

除此之外，另一名爆料客@OnLeaks已經在SmartPrix上發布了 Pixel 7 Pro 的渲染圖，一樣是與 Pixel 6 Pro 類似的設計。Pixel 7 Pro 的尺寸為 163 x 76.6 x 8.7 mm，與 Pixel 6 Pro 的 163.9 x 75.9 x 8.9 mm 相比更薄但更寬更高。

▲Google Pixel 7系列渲染圖。（圖／取自9to5google）

▲Google Pixel 7系列渲染圖。（圖／取自9to5google）

▲Google Pixel 7正反面推測圖。（圖／取自9to5google）

Pixel 7 Pro 的相機模組似乎也進行了一些調整，渲染圖中出現巨大的鏡頭，目前尚不清楚最終產品是否就是這樣的外觀，也不清楚這些鏡頭是否代表鏡頭的更新增強。

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