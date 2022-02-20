Google推出這款新字體　讓閱讀更容易

▲Google推出新字體。（圖／翻攝自Google）

記者陳心怡／綜合報導

Google在2011年時推出Roboto字體，不過為了提升閱讀上的舒適度，Google日前宣布推出新版本的Roboto Serif襯線字體。

Roboto Serif 並非只是在舊的Roboto 字體上增加了一些襯線，而是每個字母都從頭開始重新繪製，以創造一種既基於Roboto，又是一種新的和原創的設計的字體。

Google 用戶體驗經理Rob Giampietro 表示，新的字體仍然使用與Roboto Sans 相同的垂直比例，融入襯線字體，讓字母閱讀變更佳容易。

Roboto Serif字體為Google委託Commercial Type公司，並由Greg Gazdowicz為主要設計師。

Google 使用Roboto 字體已經有十多年了，它最初是作為Android 4.0系統預設字體。多年來，Roboto 已經有了很多變化，像是Product Sans以及用於Pixel系列手機的Google Sans字體。

而此次推出的Roboto Serif字體，預期接下來在更多Google旗下裝置中看見。