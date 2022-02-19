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Google、Mozilla 示警瀏覽器危機！　全球網站恐大故障

▲▼Chrome瀏覽器。（圖／路透）

▲Chrome瀏覽器進入100版本時恐有全球網頁大故障。（圖／路透）

記者吳佳穎／綜合報導

Chrome、Firefox、Edge 等瀏覽器即將邁入版本 100，但Google、Mozilla 卻向開發者傳達警訊，說瀏覽器版本邁入 100 後，會因為「三位數」的符號，導致電腦編碼錯誤，讓部分網站無法運行，網頁故障無法運行，可能呈現 403 錯誤，或瀏覽器不支援等訊息。

Mozilla 表示，Firefox 目前的版本為 97、而 Chrome 的版本為 98，一旦將這些更新版本號出現100，在不可預測的網站範圍內，可能會出現不一致的問題。

Firefox 和 Chrome 的開發人員仍在進行實驗，並記錄問題。目前，報告版本 100 錯誤的網站列表包括 T-Mobile、雅虎等大站。

Mozilla 在官方部落格說明，12 年前瀏覽器版本達到 10 (雙位數) 的時候，也出現很多問題，類似「千禧蟲危機」，因為電腦無法區分 2000、1900 年；由於程式庫當初沒考慮到三位數問題，這次可能導致系統判斷錯誤，。

目前 Google 與 Mozilla 已經著手開始解決相關事項，也提出備案，如果屆時災情難收拾，Firefox、Chrome 可能會把版本暫時凍結在 99。

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