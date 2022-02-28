上海＋3由台灣輸入病例　1陸籍在台工作人士返滬驗出無症狀

▲上海2月28日通報3起自台灣出發的境外輸入確診及無症狀病例。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海市衛健委今（28）日通報，2022年2月27日0至24時，通過口岸聯防聯控機制，報告45例新增境外輸入性新冠肺炎確診病例及10例境外輸入無症狀感染者。其中，有36名確診者從香港出發，包含一名在香港旅遊的台灣民眾，另有2人從台灣出發，還有一名陸籍在台工作人士檢測呈陽性反應，判定為無症狀感染者。

▲上海浦東機場。（圖／CFP）

根據通報顯示，病例7、病例8均為台灣居民，在台灣探親，乘坐同一航班自台灣出發，於2022年2月21日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

病例5為台灣居民，在香港旅行，病例6為中國籍，在香港生活，病例5、病例6自香港出發，乘坐同一航班，於2022年2月20日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

無症狀感染者4為中國籍，在台灣工作，自台灣出發，於2022年2月21日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間例行核酸檢測異常。經排查，區疾控中心新冠病毒核酸檢測結果為陽性。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為無症狀感染者。