3個月男嬰突滑落沙發！遭氣球「纏住脖子」哭不出聲音　畫面曝光

記者蔡儀潔／綜合報導

家長一時的疏失可能會釀成悲劇，大陸福建泉州一名王姓媽媽近日將一個Hello Kitty的氣球，綁在3個月大男嬰的腰上，隨後就去清洗東西。不料，男嬰突然從沙發上滑落，氣球的繩子恰好纏住他的脖子。

▲女童原本在看電視，弟弟則突然滑下沙發 。（圖／西部決策網）

據《西部決策網》報導，王女26日當天為了空出手去洗茶具，將氣球綁在3個月兒子的腰上，並把他放在了沙發上讓他自己玩。沒想到也就幾分鐘的時間，孩子從沙發上滑落，氣球的繩子恰好纏住他的脖子，哭都哭不出聲音。

監視器畫面顯示，起初小寶寶手舞足蹈玩得很開心，但逐漸滑下沙發，還被氣球繩勒住脖子；在一旁看電視的姐姐見狀，趕緊上前去看拉扯弟弟，同時呼喊自己的媽媽。

▲女童急得叫媽媽，但王女沒有聽到 。（圖／西部決策網）

所幸，王女沒多久就洗完東西出來看小孩，這才阻止了一場悲劇發生。當時她氣得罵了大女兒，說「弟弟掉地上都沒叫媽媽...」，事後看監視器才知道，原來女兒有叫媽媽，只是她當時開水龍頭洗東西沒有聽到。

影片在網路上引發熱議，網友紛紛怒批王女「罵老大幹嘛，無語」，「看到媽媽責罵小女孩 有點來氣」、「這個媽媽真的是無語了，本來家裡不應該有這樣的氣球！對於還沒有學會走路的小孩沒有設置安全圍欄和爬行墊，也沒有大人在旁邊看護，這已經是疏忽照顧，還罵老大？」。