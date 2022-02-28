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社會 社會焦點 保障人權

看緊荷包！台61線彰化區間測速3／1開抓　3天宣導期拍173件

▲西濱台61線彰化路段3月1日起恢復區間測速。（圖／彰化警方提供）

▲西濱台61線彰化路段3月1日起恢復區間測速。（圖／彰化警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台61線彰化北上177公里至168.1公里（洋厝匝道至伸港匝道），彰化警方宣布自2月25日恢復區間測速，警方強調，這3天已閃拍173件超速違規，但因為是宣導期不予以開罰，但從3月1日凌晨零點起開抓，速限為90公里，超速違規即開罰3000元至6000元罰鍰，籲請用路人切勿心存僥倖。

▲西濱台61線彰化路段3月1日起恢復區間測速。（圖／彰化警方提供）

▲西濱台61線彰化路段3月1日起恢復區間測速。（圖／彰化警方提供）

彰化縣警察局建置的台61線北上177公里至168.1公里區間測速系統，前於2020年3月2日至4月15日運作執法，1個半月共告發超速違規3,627件，車禍事故也因此大幅減少；後因設備廠商更換攝影機韌體，導致系統時間失準，罰單全部撤銷，設備也暫停使用至今，因此警察局也向廠商提告賠償144萬8千餘元。

▲西濱台61線彰化路段3月1日起恢復區間測速。（圖／彰化警方提供）

▲西濱彰化段區間測速通過法定度量衡檢定及資安檢測。（警方提供）

由於台61線西濱快速道路是除了國道1、3號以外之重要南北車輛往返替代道路，該道路不僅車流量大，且大貨車、砂石車等大型車輛甚多，不少用路人因超速及未保持安全距離，造成嚴重交通事故，彰化縣警局交通隊長林世明表呼籲用路人養成遵守交通規則的好習慣。

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