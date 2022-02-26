　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台66線區間測速228上路　桃市5處區間測速開出1533張罰單

▲桃園市目前全境有5處區間測速開始執法，據市警局交通大隊指出，近期通過資安檢測台66線東西向將同步執行，籲請用路人遵守規定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市目前全境有5處區間測速開始執法，據市警局交通大隊指出，近期通過資安檢測台66線東西向將同步執行，籲請用路人遵守規定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市全境設置5處區間測速，據桃園市警局通大隊表示，台66線快速道路東西向與台7乙線雙向區間測速經過資安檢測後將於228連假期間啟用；另外包括台61線觀音、新屋段雙向等從2月24日展開取締作業，累計全市區間測試已開出1533張超速罰單，每張均由3000元起跳，籲請用路人務必遵守速限，維護自身及他人行車安全。

▲桃園市台61線區間測速查獲超速違規案件。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市台61線區間測速查獲超速違規案件。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市交大指出，設置區間測速包括台66快速道路西向14.6至11.5公里與東向3至6.9公里；台7乙線雙向8.2至12.1公里，2處區間測速於2月18日通過資安檢測，經宣導檢視後，桃園警方將於228連假恢復執法。另台61線觀音、新屋段雙向區間測速已於2月24日恢復執法，首日取締件數計有56件；2月16日啟用之台3線大溪、龍潭段區間測速，取締件數亦累計1,477件，已啟用之3處區間測速取締累計1,533件。

▲桃園市台3線區間測速查獲超速違規案件。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市台3線區間測速查獲超速違規案件。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方提醒，超速為交通事故重大原因之一，因快速道路違規超速比照國道高速公路罰則，依道路交通管理處罰條例第33條及43條規定，最低處新台幣3,000元以上罰鍰；較一般道路規定，處1,200元以上2,400元以下罰鍰為重，另駕駛嚴重超速（超速60公里以上），依同條例第43條規定，可處6,000元以上至2萬4,000元不等罰鍰，籲請駕駛人務必遵守速限行駛，保護自己也保障他人，更可避免荷包失血。

【更多新聞】

►前北市信義分局偵查佐強索紅包栽槍　桃院依貪汙等罪重判10年11月

►桃園海灘驚見半裸男屍！頭部和身體多處外傷　兒女接死訊嚇壞

►桃園「天空斷橋」嚴重工安意外！2人高空墜落遭鋼筋砸頭　1死1重傷

►這些飾品不只可愛還能「招桃花」

ET快訊
中和男頭髮剪成「精液」！　警憋笑逮人：看到這種一定抓
普丁目標不只烏克蘭？　俄軍正向波蘭邊境集結
快訊／6名台生已抵波蘭邊境！　1人留在基輔、1人在烏東
孕婦逃地鐵站分娩！　烏克蘭「嬰兒奇蹟照」感動全網
甜心主播爆不倫「尖叫大哭58秒片」！　被強拖上車崩潰
他揭美不出兵10個理由　嗆講「今日烏克蘭明日台灣」是懦夫
快訊／三重騎士遭砂石車輾爆頭！　當場慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

通緝犯後腦頭髮雕「超狂2字」　警憋笑逮人：看到這種一定抓

社區開會爆衝突！男怒嗆「讓你死」　挨告竟持刀狂砍鄰居下場曝

快訊／三重騎士閃躲違停轎車摔倒　遭砂石車「輾爆頭」當場慘死

台66線區間測速228上路　桃市5處區間測速開出1533張罰單

藝人許慧欣家族捲「房產詐欺」　姨丈判刑4年半逃匿將通緝

樓上洗車樓下分裝　保險箱藏千包毒咖啡...警攻堅逮7人

快訊／登山客攀品田山墜谷！領隊拉人也墜落雙雙失聯　警消急搜救

鐵皮屋暗藏職業賭場　警方攻堅破門逮27人

熱心警寒流送暖助返家　女揹泰迪熊躲土地公廟原因曝

向黑幫借80萬「一周要還百萬」　竹聯會長賞巴掌「整臉瘀青」

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

烏克蘭女童「被爆炸聲驚醒」　躲地下室避難：我還不想死

柳俊烈遭爆炒房！「90%貸款又轉賣」　2年淨賺1億內幕曝光…正直形象破滅

妹妹家附近遭炸毀！烏克蘭正妹崩潰大哭　瑞莎心碎家鄉奶奶一直哭「今天都是飛彈」

雨天走失！法鬥跑1.2km求救　 寵物店老闆暖心幫洗澡等主人

通緝犯後腦頭髮雕「超狂2字」　警憋笑逮人：看到這種一定抓

社區開會爆衝突！男怒嗆「讓你死」　挨告竟持刀狂砍鄰居下場曝

快訊／三重騎士閃躲違停轎車摔倒　遭砂石車「輾爆頭」當場慘死

台66線區間測速228上路　桃市5處區間測速開出1533張罰單

藝人許慧欣家族捲「房產詐欺」　姨丈判刑4年半逃匿將通緝

樓上洗車樓下分裝　保險箱藏千包毒咖啡...警攻堅逮7人

快訊／登山客攀品田山墜谷！領隊拉人也墜落雙雙失聯　警消急搜救

鐵皮屋暗藏職業賭場　警方攻堅破門逮27人

熱心警寒流送暖助返家　女揹泰迪熊躲土地公廟原因曝

向黑幫借80萬「一周要還百萬」　竹聯會長賞巴掌「整臉瘀青」

基捷還要10年「房價卻開漲」　他好奇：生活機能提升？網吵翻了

鄭亨敦「上傳違法影片」：我會去警局自首　正確觀念讓韓網全跪了

衛生紙1包7元、白米買1送1！各大量販超市「限時抗漲優惠」快收

通緝犯後腦頭髮雕「超狂2字」　警憋笑逮人：看到這種一定抓

不掛五星旗了？陸駐烏使館警告公民：勿亮身份、秀具識別性標識！

侯友宜看俄烏開戰有感　「台灣唯有努力團結才不會讓敵人有機會」

「這群人」疫苗沒打夠就想放病毒！林氏璧4數據嘆：這不叫共存

烏克蘭人瘋狂出逃！羅馬尼亞邊境被車潮塞爆　車龍長達6.5km

普丁目標不只烏克蘭？　最新衛星照：俄軍正向波蘭邊境集結

醫療院所228連假不休息　南投縣再推打疫苗送禮券好康

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

社會熱門新聞

砲長騙20歲女兵「有空拍機」　強拉庫房性侵

已婚「甜心主播」車上激吻人夫挨告　呂佳宜回應了

即／騎士閃違停車摔倒　遭砂石車輾斃

自稱不吃人夫！小三「鹹濕偷情對話」直接打臉

榮總不倫戀！　人夫休息室偷情女同事：私密一條線

北市少年隊長涉濫用公款　邀方仰寧當座上賓

老翁倒臥台3線旁　身上竟見輪胎痕

即／登山客攀品田山墜谷　領隊拉人也墜落雙雙失聯

基隆槓子寮走山　地主釀災慘了

桃園「天空斷橋」工安意外　2移工1死1重傷

獨／甜美女主播哭吼人夫「不能沒有你」　小王護航自貶告白被拒嚇壞她

小王「教」人妻玩情趣用品　五金行老闆怒告

三立董事長林崑海今告別式　蔡英文出席、三立總動員送別

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

更多熱門

相關新聞

台61麥寮段區間測速重啟　半個月舉發超速238件

台61麥寮段區間測速重啟　半個月舉發超速238件

西濱快速道路為南北往來之重要幹道之一，雲林縣沿線有台塑六輕等重要工業區設立，交通疏運量尤為龐大，台61線雲林麥寮段(南下218K+250m至226K+250m)區間測速設備於今年1月31日恢復執法後，共計舉發違規超速238件，雲林縣警察局將持續加強宣導用路人之安全駕駛觀念，呼籲駕駛人遵守速限行駛。

彰化西濱重啟區間測速　移動式照相隨機追焦

彰化西濱重啟區間測速　移動式照相隨機追焦

不是靈異事件！辛亥隧道「這1點」更恐怖

不是靈異事件！辛亥隧道「這1點」更恐怖

台3線大溪及龍潭段　區間測速16日起執法

台3線大溪及龍潭段　區間測速16日起執法

超帥國家級追焦畫面曝　台21線飆出141km／hr

超帥國家級追焦畫面曝　台21線飆出141km／hr

關鍵字：

桃市區間測速228多2處違規超速

讀者迴響

熱門新聞

砲長騙20歲女兵「有空拍機」　強拉庫房性侵

俄軍被轟成焦屍畫面曝！至死仍緊握步槍

伊正突曬「右腳小腿義肢照片」嘆：忍痛努力練習！

吳奇隆被傳婚變劉詩詩！　「換掉情侶頭像」網秒看懂

37歲女星驚傳墜河失蹤！警搜救2天「還是找不到人」

俄侵烏「塔利班說話了」　鄉民震驚：這普丁可能稍微怕

已婚「甜心主播」車上激吻人夫挨告　呂佳宜回應了

台開證實發不出薪水　跳票累計達10億

莫斯科御林軍激戰烏守軍 網友貼俄坦克被毀、士兵慘死畫面

烏克蘭撐2天台灣開戰撐多久？　網：說空襲打爛一律軍盲

「1410斷食法」營養師激推：比168舒服！

即／美海軍驅逐艦正在穿越台灣海峽！

烏克蘭男童遭彈片削斷手　150烏軍投降

俄裝甲車輾壓「行進中轎車」　基輔路人搶救

北約不忍了！首度啟動「反應部隊」　籲俄羅斯停火

更多

最夯影音

更多
白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼
烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面