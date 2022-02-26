台66線區間測速228上路　桃市5處區間測速開出1533張罰單

▲桃園市目前全境有5處區間測速開始執法，據市警局交通大隊指出，近期通過資安檢測台66線東西向將同步執行，籲請用路人遵守規定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市全境設置5處區間測速，據桃園市警局通大隊表示，台66線快速道路東西向與台7乙線雙向區間測速經過資安檢測後將於228連假期間啟用；另外包括台61線觀音、新屋段雙向等從2月24日展開取締作業，累計全市區間測試已開出1533張超速罰單，每張均由3000元起跳，籲請用路人務必遵守速限，維護自身及他人行車安全。

▲桃園市台61線區間測速查獲超速違規案件。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市交大指出，設置區間測速包括台66快速道路西向14.6至11.5公里與東向3至6.9公里；台7乙線雙向8.2至12.1公里，2處區間測速於2月18日通過資安檢測，經宣導檢視後，桃園警方將於228連假恢復執法。另台61線觀音、新屋段雙向區間測速已於2月24日恢復執法，首日取締件數計有56件；2月16日啟用之台3線大溪、龍潭段區間測速，取締件數亦累計1,477件，已啟用之3處區間測速取締累計1,533件。

▲桃園市台3線區間測速查獲超速違規案件。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方提醒，超速為交通事故重大原因之一，因快速道路違規超速比照國道高速公路罰則，依道路交通管理處罰條例第33條及43條規定，最低處新台幣3,000元以上罰鍰；較一般道路規定，處1,200元以上2,400元以下罰鍰為重，另駕駛嚴重超速（超速60公里以上），依同條例第43條規定，可處6,000元以上至2萬4,000元不等罰鍰，籲請駕駛人務必遵守速限行駛，保護自己也保障他人，更可避免荷包失血。

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