車主「加油1016元」店員只算1000　原因神翻：真的沒算錯！

▲加油金額突然便宜3元，讓原PO困惑了。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

「為什麼可以節省3塊？」一名騎士妹驚呼，昨（25）日去加油，明明機台跳了82元，她付了100元，卻收到21元的找零，正當要詢問店員是否找錯錢時，她看了發票金額變成79元，讓她驚訝不已。文章貼出後，另有網友也分享類似狀況，並解惑「現金降價嗎，我們都加1000，但店員都幫我們加到1016元！」

台中一名女網友在臉書《爆廢公社》表示，昨日下午騎機車去加油，看著油表跳到82元，便從皮包掏出100元付帳，但怪異的是，店員找了21元零錢。

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正當原PO滿頭問號要叫住店員時，店員已轉身離去，她只好查看發票金額，竟從82元變79元。頓時原PO又呆住了，好奇拋問「到底為什麼可以節省3塊？」

▲原PO貼出發票求解。（圖／翻攝爆廢公社）



文章曝光後，一票老司機歪樓回應，「因為妹子有優惠」、「你是不是自帶環保杯」、「3塊錢的看妹費」、「他想認識你」。原PO則苦笑回應，加油員是女生，要網友別胡鬧。

對此，底下神人解惑，「大多加油有現金折扣價，有些會貼一張換算油價表、有些直接結帳系統設定、有些給點數回饋，拿張信用卡自助加油一次，應該就懂了，知道油箱及加油金額都直接講整數比較不用找零，例如50、100、200依此類推；如果是電子支付，就直接加滿或跳停，反正不找零也不麻煩」、「上次在加盟站加油，因為是刷卡但也是有優惠，就直接給零錢」、「有些加油站有折扣，機台上是公告售價，打出來的發票才是實際折扣後的價格」。

另有過來人分享，應該是加盟業者所提供的現金折價，「這間都會自動折扣」、「我家附近也有一間，每次說加100，他就加106元」、「記得他們店員會問：請問集點還是折價」、「現金降價嗎，我們都加1000，但店員都幫我們加到1016元」、「有些加油站會有自己的優惠」、「加92對嗎？一公升降一塊就是三塊」。

▲網友熱議。（圖／翻攝爆廢公社）



關於下週油價部分，依據浮動油價公式計算，在考量亞鄰競爭國最低價的條件下，專家預估國內汽柴油參考零售價格分別為：九二無鉛汽油每公升為30.6元、九五無鉛汽油每公升32.1元、九八無鉛汽油每公升34.1元、超級柴油每公升28.4元。 實際零售價格請以台灣中油本周日公布資訊為準。