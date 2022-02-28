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南投台14線「清出500公斤垃圾」！　還有廢棄浴缸和馬桶

▲▼環團深入「南投能高賽德克山村」淨山，清出500公斤垃圾。（圖／綠色和平提供）

▲綠色和平深入「南投能高賽德克山村」淨山，清出500公斤垃圾。（圖／綠色和平提供，下同）

記者許展溢／台北報導

綠色和平228假期，延續往年淨山傳統，今年到有「垃圾瀑布」之稱南投縣仁愛鄉台14線87K~87.5K路段，一整天共清理約500公斤垃圾，前三名垃圾則是塑膠包裝、免洗餐具和寶特瓶。

綠色和平說明，此次由綠色和平25名攀爬隊與地面志工，以及在地的南投縣能高越嶺道生態旅遊推動發展協會一起號召的20位地方人力組成，總計45人。台14線埔霧公路段至霧社，繼續沿著塔羅灣溪前行，是通往「能高越嶺國家步道登山口」的主要道路，也是通往廬山的必經之路，沿途散落著賽德克族原鄉部落。

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▲▼環團深入「南投能高賽德克山村」淨山，清出500公斤垃圾。（圖／綠色和平提供）

▲▼綠色和平認為，垃圾瀑布共通點就是地勢陡峭難以機具清除，只能從源頭加強控管。

▲▼環團深入「南投能高賽德克山村」淨山，清出500公斤垃圾。（圖／綠色和平提供）

綠色和平指出，該處山林美景吸引許多遊客，然連假期間卻發現大量家庭垃圾、塑膠廢棄物等，形成垃圾瀑布，污染了鬱鬱蔥蔥的山林，一整天共收集總計約500公斤垃圾，經過分類計數，前三名垃圾全都與人類的消費行為和生活習慣息息相關。此外，還有許多產業開發相關水泥袋、磁磚和玻璃碎片等層層疊疊在土地，清出兩只浴缸和一只馬桶這種匪夷所思的廢棄垃圾。

綠色和平專案主任劉羿君表示，感受沈重，垃圾量比想像的多很多，在定點挖了一整天還清理不完，因為垃圾已經層層被植被覆蓋，像是紮根在土壤，所以越挖越深，一直挖不完，腳下踩的也全是垃圾而不是土地，隨時會踩空。

▲▼環團深入「南投能高賽德克山村」淨山，清出500公斤垃圾。（圖／綠色和平提供）

▲綠色和平提到， 還清出兩只浴缸和一只馬桶這種匪夷所思的垃圾。

南投縣能高越嶺道生態旅遊推動發展協會顧問邢玉玫提到，沿著台14線有多處垃圾瀑布，初步調查發現集中在路邊有腹地可停車處、橋樑溪床以及離部落較遠的行政區域三不管地帶等，整個村落有10多處嚴重的垃圾瀑布地點。攀爬隊志工蘇立丞認為，垃圾完全撿不完，在下面的感覺很像在垃圾掩埋場中清垃圾，撿了8小時，才清一小部分，撿到很多碎玻璃，100多個保力達瓶，還有酒瓶跟寶特瓶。

綠色和平強調，垃圾瀑布的共通點就是地勢陡峭難以機具清除，只能從源頭加強控管，目前地方上已與學術單位合作開發垃圾地圖與手機APP監測系統，並希望協力學校加強生態環境教育。

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