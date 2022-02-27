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社會 社會焦點 保障人權

佔用道路亂堆雜物被清掉　揮開山刀駕車撞警！南投男下場慘

▲▼建築工地看守員開垃圾車衝撞警察住家。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲南投一名男子占用公用道路囤放大量雜物，揮刀阻攔並開車衝撞依法強制清運的公務單位。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／南投報導

南投一名許姓男子長期占用公有土地與道路，堆放私人貨櫃、冷凍櫃、無牌車輛、營建物品、模版、鋼骨材料、木材等雜物，經通知清除後許男遲遲未理，南投縣政府環保局前往強制清運，許男知悉後駕車趕到現場，並手持開山刀揮舞咆哮，還失控開車意圖衝撞現場警察與公務人員，被警方壓制並以妨害公務罪移送偵辦，法院勘查後判許男罪行成立，處有期徒刑5個月。

許男於南投縣南投市新豐一街、新豐路、華陽路巷弄等處，堆放各式私人物品，大至廢棄車輛、貨櫃，小至營建木材、鋼骨材料，長期影響環境觀瞻與周遭用路人權益。環保局多次發函要求許男限期改善，但公告期滿許男仍置之不理，2020年8月11日環保局會同警察局、地政處等相關單位前往清運。

當日許男得知後，緊急駕車到現場阻攔，大聲吆喝「誰要來載我的東西！」，並持開山刀朝人員揮舞，警方極力制止要求將刀放下，情緒不穩的許男再回車上，開車衝向現場執行公務的人群，不斷怒喊「有人要偷我東西！」，意圖威嚇干擾，警方見勸說不聽，當場依照妨害公務罪嫌將許男壓制在地，移送地檢署偵辦起訴。

許男向法院辯稱，當日攜帶開山刀下車是為了收割筍子，但根據調查該地點周圍並無竹林、農田，沒有作物可供採收，是狡辯之詞。

南投地方法院認為許男亮刀咆哮、開車衝向執法人群，嚴重影響公部門依法執行勤務，犯後還頑強狡辯、否認犯行，但審酌許男獨居、智識背景、經濟條件清寒因素，依妨害公務罪判處5個月徒刑，可易科罰金。

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