陸2021人均GDP破8萬人民幣超越全球水準　2.9億農民工月收入4432元

▲大陸國家統計局公布2021國民經濟和社會發展統計公報。（圖／翻攝大陸國家統計局）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家統計局今（28）日公布《2021年國民經濟和社會發展統計公報》。公報顯示，大陸國內生產毛額（GDP）比2020年增長8.1%，兩年平均增長5.1%，經濟規模突破110兆元（人民幣，下同），達114.4兆元，穩居全球第二大經濟體。人均GDP突破8萬元，達80976元，按年平均匯率折算後為12551美元，超越全球人均GDP水準。

數據顯示，2021年大陸全年生產毛額為114.367兆元，較2020年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。全年人均國內生產總值80976元，比上年增長8.0%。國民總收入為113.3518兆元，比2020年增長7.9%。全員勞動生產率為14.6380萬元/人，比2020年提高8.7%。

公報內還提到，大陸全國農民工數量總量為2.9251億人，比2020年增長2.4%，農民工人均月收入為4432元，較2020年增長8.8%。

在人口統計方面，大陸在2020年末全國人口14.1260億人，比2020年末增加48萬人，其中，城鎮常住人口為9.1425億人。全年出生人口1062萬人，出生率為7.52‰；死亡人口1014萬人，死亡率為7.18‰；自然增長率為0.34‰。全國人戶分離的人口5.04億人，流動人口佔3.85億人。