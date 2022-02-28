柯文哲凌晨抵高完成「一日北高」最終戰　臉書破萬留言喊「感動」

▲兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲完成一日北高。（圖／柯文哲臉書）



政治中心／台北報導

台北市長柯文哲任內最後一次「一日北高」自行車活動，從27日清晨6時出發，並於28日凌晨3時28分抵達終點站高雄。不過，北市府與民眾黨部，這次雖未主動公開行程與提供新聞照片，但從市長臉書直播來看，每則貼文都吸超過2萬讚，甚至破萬則留言，支持者紛紛高喊「感動」。

根據台北市政府規劃，本次柯文哲力求「騎完全程」，柯文哲提前於活動前120天進行體力訓練，27日清晨6時從北投關渡宮出發，騎乘約1至2小時進行短暫休息，並預估於28日凌晨左右抵達高雄大義國中，並於當地住宿過夜後，28日上午搭乘高鐵返回台北參加228紀念活動。

對於柯文哲而言，今年最大的挑戰就是因應防疫指引「全程戴口罩」，這造成非常重的負擔；台北市政府發言人陳智菡日前強調，柯文哲會想辦法盡全力配合，而教練在出發前也已有研判過柯文哲的體能狀況。

▼兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲完成一日北高。（圖／柯文哲臉書）



不過，這次「一日北高」被外界質疑是為2022年選舉造勢，柯文哲受訪時反擊，總有人要刻意攻擊，「小小年紀就學會抹黑造謠，也是不簡單」。但是，市府與黨部對於本次行程，都未有主動向媒體公開行程，也未提供新聞照片。

但是，柯文哲臉書直播的人氣不減，觀察他的臉書內容，召開防疫記者會的直播按讚數，僅落在2000人上下，留言數約500則左右；而「一日北高」的相關貼文，有單則按讚數破2.5萬、留言破2萬則，少的也有1.3萬讚、2000則留言，許多民眾透過社群替「阿北」加油打氣，也高喊「感動」。

柯文哲在28日凌晨3時左右抵達高雄大義國中，現場也聚集民眾黨的黨工與支持者，大家看到柯文哲抵達終點站，紛紛鼓掌歡呼「阿北好棒」；不過，柯文哲看似體力耗盡，需要有旁人攙扶，緩步走向民眾跟大家合照，他也未發表談話，只淡淡說了句「趕快回家睡覺」。

▼兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲完成一日北高。（圖／柯文哲臉書直播）



▼兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲完成一日北高，民眾黨工與支持者在終點站等候。（圖／柯文哲臉書）

