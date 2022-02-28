　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

青年政策助力知名啤酒鴨　創新轉型一個人也能吃

▲▼ 嘉義市啤酒鴨名店前進中正路商圈新闢戰場，改推個人餐。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市啤酒鴨名店前進中正路商圈新闢戰場，與本店合菜方式不一樣改推個人餐。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義近年吹起青年返鄉，回鄉創業的年輕人越來越多，新北平餐廳執行長執行長吳柏融為傳承父親招牌料理並改良創新“阿榮師啤酒鴨”的口味，更選在疫情中逆勢開店，推出第一間主打啤酒鴨的個人份專賣店。27日開幕當天影視明星邱彥翔更以品牌代言人也到場上演一段廣告再現，「啤酒鴨一個人怎麼吃?來中正店就能輕鬆享用。」熟悉的聲線吸引來往人潮的注意力。

▲▼ 嘉義市啤酒鴨名店前進中正路商圈新闢戰場，改推個人餐。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市啤酒鴨名店請來名人邱彥翔代言。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市長黃敏惠及市議會等貴賓也到場祝賀，黃敏惠表示，青年發展一直是嘉義市府重視的一環，為讓青年創業有依靠，市府持續推出青年政策，於去年首次推出的青年創業補助計畫，陳柏融就以阿榮師啤酒鴨提出申請，也是去年經營模式優化類最優秀的提案計畫之一，獲得最高的40萬元補助。

▲▼ 嘉義市啤酒鴨名店前進中正路商圈新闢戰場，改推個人餐。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市啤酒鴨名店創新品牌搭派嘉義市政府青創業政策。（圖／記者翁伊森攝）

對於柏融承襲了父親的手藝，又加入了創新想法，並藉由市政府創業補助資金挹注及輔導，透過線上銷售平台驗證市場需求，並優化營運模式，為品牌注入嶄新的能量，市府也已準備好成為青年團隊強而有力的後盾，嘉義市整座城市，都是青年最好的試驗場域，可以測試你的產品、打磨你的商業模式、串連最好的人才。

▲▼ 嘉義市啤酒鴨名店前進中正路商圈新闢戰場，改推個人餐。（圖／記者翁伊森攝）

自前年超前部署，搶先進入電商先機後，阿榮師啤酒鴨再次插旗嘉義市歷史悠久的老街“中正路”，執行長吳柏融也表示，非常感謝嘉義市政府資源挹注以及計畫執行過程中嘉易創 創育中心所提供的輔導，強化品牌線上行銷讓新店可以順利開張，新店主打個人份的啤酒鴨，以及眾多純手工製做的中式小點心，將餐廳級的美味化為生活中的小吃，並讓來往的嘉義人及旅客可以用銅板價就能享用，未來預計以此作為阿榮師啤酒鴨對國人的門戶，逐步進軍全國。

▲▼ 嘉義市啤酒鴨名店前進中正路商圈新闢戰場，改推個人餐。（圖／記者翁伊森攝）

阿榮師啤酒鴨的創辦人吳崇榮先生，國中畢業起就進入餐飲行業，出師後在南北各大餐廳任職主廚，並在一次因緣際會之下學得啤酒鴨這道名菜，日後把這獨特口味引進台灣，使得饕客們有此口福，也成為嘉義風行三十年的一道經典名菜，如今二代傳承改良品牌，讓阿榮師啤酒鴨繼續端出感動人心的阿榮師手路菜。

▲▼ 嘉義市啤酒鴨名店前進中正路商圈新闢戰場，改推個人餐。（圖／記者翁伊森攝）

►穿上自帶蘋果光的「能亮衣」你知道嗎？

ET快訊
「基輔之鬼」發威擊落10架俄機！　傻眼真相曝光
俄裝甲車「被拖拉機牽走」影片曝光！　士兵一路尷尬狂追
《唐伯虎》冬香是「台灣性感女神」演的！　真面目美呆
監獄門開了！　烏克蘭釋放「大量囚犯」參戰
女大生失蹤！校方急找人　警一查驚見：跑去林森北賣淫
烏克蘭「國民女兵」戰死！　臉書最後貼文網淚崩
快訊／神達1員工確診！　園區全員緊急篩檢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南紀念228事件75週年追思會　 黃偉哲對受難者及家屬致最深追思與敬意

台南新營醫院北門分院整建工程5月完工　多彩亮麗外觀曝光吸睛

原鄉肺結核發生率居高不下　埔榮提供到院X光檢查找出潛在患者

桃園百大易肇路口科技執法3／1簽約　交通事故防制新里程碑

「我要決定自己的人生」　長照機構8旬嬤簽預立醫療決定

南投縣228連假用禮券催打疫苗奏效　首日逾8千人施打

青年政策助力知名啤酒鴨　創新轉型一個人也能吃

228連假「來新北公園」輕旅行　大自然戶外遊樂最佳選擇

金山警分局「擴大臨檢」拚治安　重兵佈署取締飆車危險駕駛

幼兒園衍生3個家庭確診　桃園高標準擴大採檢

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

烏克蘭副總理要求紅十字會　「請將數千具俄國人屍體送回」

百萬抖音網紅「闖烏俄戰爭前線開直播！」　 介紹「新鮮彈孔」..下秒「飛彈射身後」嚇歪

超萌火焰松鼠大字型趴坐墊　牠小手洗臉超Q網：是伊布

俄兵被俘求救「拜託打給指揮官」　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼？

許凱偷吻吳謹言...醒來不認「再不醒便親了」　「公主抱+捏臉殺」傲嬌：累得我親自抱妳！

台南紀念228事件75週年追思會　 黃偉哲對受難者及家屬致最深追思與敬意

台南新營醫院北門分院整建工程5月完工　多彩亮麗外觀曝光吸睛

原鄉肺結核發生率居高不下　埔榮提供到院X光檢查找出潛在患者

桃園百大易肇路口科技執法3／1簽約　交通事故防制新里程碑

「我要決定自己的人生」　長照機構8旬嬤簽預立醫療決定

南投縣228連假用禮券催打疫苗奏效　首日逾8千人施打

青年政策助力知名啤酒鴨　創新轉型一個人也能吃

228連假「來新北公園」輕旅行　大自然戶外遊樂最佳選擇

金山警分局「擴大臨檢」拚治安　重兵佈署取締飆車危險駕駛

幼兒園衍生3個家庭確診　桃園高標準擴大採檢

俄烏戰爭爆發第4天！南韓文在寅宣布：對烏克蘭實施「人道援助」

政院宣布參與國際對俄經濟制裁　蘇貞昌：會給予烏克蘭必要人道援助

白俄總統警告：烏克蘭3天內就會「變成絞肉機」！力挺好友普丁

家人出門臘腸單獨顧家「從陽台摔下來」　鄰居以為虐狗通報

台南紀念228事件75週年追思會　 黃偉哲對受難者及家屬致最深追思與敬意

梁赫群被酸「消費孔劉」收私訊：完了要被告了！　結局反轉

免排隊！紫南宮號召民眾挽袖捐熱血　捐滿500cc送虎年金銀錢母

瘋狂下單「送奶粉到火災空屋」　外送員起疑報警！詭男取貨被逮

年輕人買不起房　都怪自己廢？　神人點出關鍵：不合理

有生之年竟能等到續作　《狼與辛香料》宣布推出新作動畫

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

地方熱門新聞

幼兒園衍生3家庭確診　桃園擴大採檢

林姿妙80萬交保　宜檢3／1提抗告

228連假台南旅遊人氣旺

力挺烏克蘭月津港燈節輝映藍黃國旗色

「卡娜赫拉」無人機秀紅回日本　作者也按讚

台灣燈會驚現「烏克蘭國旗色」　藍黃光束照耀高雄夜空

228連假「來新北公園」輕旅行

水道博物館及化石館上午入逾3千人

149甲線通車　雲林往草嶺車程省1小時

228連假出遊台南享受陽光

萬金杜鵑年度花展　週末踩點好禮放送

臺灣工藝聯盟總會向文化部申請創會

陳時中南下拜廟、嗑海鮮：旗津很安全

金山警分局擴大臨檢　取締飆車危險駕駛

更多熱門

相關新聞

「嘉義啤酒鴨」防疫期月銷千份

「嘉義啤酒鴨」防疫期月銷千份

新冠疫情持續燃燒，不少民眾放棄到餐廳、飯店等實體店家用餐，改以網路訂購餐食到家。而嘉義知名餐廳「新北平」近年由二代吳柏融投入經營，提前搭配已電商方式搭配實體餐廳銷售，不僅將損失降到最低，也保住50幾名員工的工作，更因招牌『嘉義啤酒鴨』獨特的湯頭及鴨肉口感，月銷量破千包，更多次登上網路商城銷售排行榜前兩名。

嘉義知名烤鴨餐廳、速食業捐餐助防疫

嘉義知名烤鴨餐廳、速食業捐餐助防疫

關鍵字：

新北平餐廳吳崇榮吳柏融

讀者迴響

熱門新聞

女星揭「音樂才子」召妓不戴套　3線索洩身份

千萬超跑鏟前車　副駕正妹被神出！

俄軍人逛烏克蘭商店畫面曝光！網滿滿同情：好心酸

新北妹「詭異上陽明山」失蹤9天！中湖戰備道驚見遺體

快訊／普丁簽署執行命令！核威懾部隊進入「特別警戒任務」狀態

吳奇隆、劉詩詩傳婚變！　共同發聲：我們一直都很好

孕婦揭未婚夫偷吃百萬已婚男網紅

烏克蘭扭轉戰局了　他揭俄羅斯「最大噩耗」

俄羅斯政府宣布　公民撤出歐洲

歐盟宣布：將向烏克蘭提供武器

靈媒警告　天文界：確實有罕見現象

無人機轟炸俄軍影像首曝光：歡迎來到地獄

房客退租前「交3個月繳費單據」　女房東慘掉陷阱

烏克蘭剛同意談判！白俄羅斯突射飛彈

世界最大運輸機AN-225可能已毀　烏克蘭外長怒了

更多

最夯影音

更多
歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死
俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面