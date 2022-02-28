青年政策助力知名啤酒鴨　創新轉型一個人也能吃

▲ 嘉義市啤酒鴨名店前進中正路商圈新闢戰場，與本店合菜方式不一樣改推個人餐。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義近年吹起青年返鄉，回鄉創業的年輕人越來越多，新北平餐廳執行長執行長吳柏融為傳承父親招牌料理並改良創新“阿榮師啤酒鴨”的口味，更選在疫情中逆勢開店，推出第一間主打啤酒鴨的個人份專賣店。27日開幕當天影視明星邱彥翔更以品牌代言人也到場上演一段廣告再現，「啤酒鴨一個人怎麼吃?來中正店就能輕鬆享用。」熟悉的聲線吸引來往人潮的注意力。

▲ 嘉義市啤酒鴨名店請來名人邱彥翔代言。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市長黃敏惠及市議會等貴賓也到場祝賀，黃敏惠表示，青年發展一直是嘉義市府重視的一環，為讓青年創業有依靠，市府持續推出青年政策，於去年首次推出的青年創業補助計畫，陳柏融就以阿榮師啤酒鴨提出申請，也是去年經營模式優化類最優秀的提案計畫之一，獲得最高的40萬元補助。

▲ 嘉義市啤酒鴨名店創新品牌搭派嘉義市政府青創業政策。（圖／記者翁伊森攝）

對於柏融承襲了父親的手藝，又加入了創新想法，並藉由市政府創業補助資金挹注及輔導，透過線上銷售平台驗證市場需求，並優化營運模式，為品牌注入嶄新的能量，市府也已準備好成為青年團隊強而有力的後盾，嘉義市整座城市，都是青年最好的試驗場域，可以測試你的產品、打磨你的商業模式、串連最好的人才。

自前年超前部署，搶先進入電商先機後，阿榮師啤酒鴨再次插旗嘉義市歷史悠久的老街“中正路”，執行長吳柏融也表示，非常感謝嘉義市政府資源挹注以及計畫執行過程中嘉易創 創育中心所提供的輔導，強化品牌線上行銷讓新店可以順利開張，新店主打個人份的啤酒鴨，以及眾多純手工製做的中式小點心，將餐廳級的美味化為生活中的小吃，並讓來往的嘉義人及旅客可以用銅板價就能享用，未來預計以此作為阿榮師啤酒鴨對國人的門戶，逐步進軍全國。

阿榮師啤酒鴨的創辦人吳崇榮先生，國中畢業起就進入餐飲行業，出師後在南北各大餐廳任職主廚，並在一次因緣際會之下學得啤酒鴨這道名菜，日後把這獨特口味引進台灣，使得饕客們有此口福，也成為嘉義風行三十年的一道經典名菜，如今二代傳承改良品牌，讓阿榮師啤酒鴨繼續端出感動人心的阿榮師手路菜。