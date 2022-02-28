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俄兵慘遇汽車拋錨　傻跑「烏國警局求救」！鄉民笑翻：花式投降

記者施怡妏／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭，展開軍事情行動，不少俄羅斯男生強迫被徵召上戰場，一名基輔記者表示，有兩名俄羅斯天兵，到烏克蘭警局請求「一些燃料」，下一秒就被警方逮捕，並曬出兩人的軍籍證件。貼文曝光後，兩名士兵投降自首的舉動讓不少網友大笑，「故意不想打仗」。

基輔獨立報（The Kyiv Independent）國防記者伊利亞·波諾馬連科（Illia Ponomarenko）在twitter發文，有兩名俄羅斯士兵攻入烏克蘭，結果車子半路拋錨了，「這2個在哈爾科夫州舍甫琴科夫（Shevchenkove）的2個白癡猜猜他們做了什麼？」兩名士兵竟然傻傻地到烏克蘭警局請求一些汽油，結果就被警察當場逮捕。他曬出士兵被銬上手銬的照片，還有兩人的軍籍證件照，讓他哭笑不得。

有網友轉發該則文章PO在PTT上，「明智的選擇。這招學起來啊，各位俄羅斯士兵」。不少網友笑翻在底下留言，「這兩個嘴角失守」、「花式投降」、「當戰俘搞不好比較安全，不用為普丁送死」、「傑出的一手」、「其實他們在偷笑耶，根本計畫通吧」、「技術性投降」、「講真的，這才是聰明人」、「活著最重要」、「被抓還有提供吃喝，不用冒險在外面擔心被殺」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Twitter／@IAPonomarenko）

▲基輔記者貼出兩人的軍籍證件。（圖／翻攝自Twitter／@IAPonomarenko）

也有網友感嘆，其實很多士兵都是被強迫上場打仗，「他一定很想回家」、「這些軍人沒有戰意 蠻無辜的」、「媽媽的乖寶寶，他們只是想回家」、「他只是個孩子啊」、「俄國軍人根本不知道為何而戰」、「感到這年輕人滿滿的無奈」、「這群就被演習名義騙來打仗的」。

本站昨日也曾報導《被逼去打仗！年輕俄兵「遭烏克蘭人罵哭」全身蜷縮掩面　惹心疼》，一名俄羅斯士兵本打算攻擊烏克蘭蘇梅州（Sumy），結果被當地的居民大聲責罵，難過地坐在台階上哭泣。不少網友了好心疼，「有夠奇葩的戰爭，但也滿慘的，很多俄羅斯士兵大概被逼的或是被徵召的，師出無名，根本無士氣可言」。

▼網友們直呼「這招太聰明」。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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