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被逼去打仗！年輕俄兵「遭烏克蘭人罵哭」全身蜷縮掩面　惹心疼

記者施怡妏／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭，展開軍事情行動，先是發射導彈攻擊烏克蘭境內多處設施，包括首都基輔在內，同時派遣傘兵部隊空降、陸軍推進壓境，對烏國進行多重打擊，一名俄羅斯士兵本打算攻擊烏克蘭蘇梅州（Sumy），結果被當地的居民大聲責罵，難過地坐在台階上哭泣，影片曝光後掀起網友討論。

▲▼ 。（圖／翻攝自reddit）

▲俄羅斯士兵坐地哭泣。（圖／翻攝自reddit）

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有網友在外國論壇「Reddit」貼出一段影片，一名身穿軍服的俄羅斯年輕士兵，坐在台階上掩面痛哭，周遭被一群烏克蘭居民包圍，當地居民大聲痛罵，「我們國家不歡迎你」，士兵就像個做錯事情的小孩，雙手遮住臉部啜泣，一動也不敢動。

有網友將該影片分享在PTT上，感嘆表示，「有夠奇葩的戰爭，但也滿慘的，很多俄羅斯士兵大概被逼的或是被徵召的，師出無名，根本無士氣可言」。不少網友也在底下留言，「好像什麼批鬥大會」、「這個俄兵感覺年紀好小」、「俄國士兵很多都不想打吧」、「前線砲灰，一堆20（歲）初頭的」、「他一定很想回家」、「不少俄國士兵是被政府強迫徵召上戰場的」。

「Reddit」上就有網友無奈指出，很多俄羅斯士兵都是年輕男孩，訓練沒有完成就被派到戰爭前線，甚至還有些人是被騙去的，如果抵抗就會被毆打，不少俄羅斯的母親被告知兒子要前往烏克蘭邊境進行演習，之後就再也沒收到孩子的消息，因為手機都被拿走，「他們不斷哭泣，不知道孩子是否已經死了，還是健康的」。

▼網友們看了很心疼。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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