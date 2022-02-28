快訊／白俄戰機傳飛往烏克蘭！　已通過公投：恢復擁核讓俄軍長駐

記者張方瑀／綜合報導

根據《衛報》報導，烏克蘭國家特別通訊部門表示，來自白俄羅斯的戰鬥機已經起飛，正在準備前往烏克蘭。白俄羅斯27日的公投結果顯示，有65％同意放棄無核和中立條款，並延長總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的任期，也同意俄軍永久長駐。

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）



烏克蘭「國家特種通訊與資訊保護局」（State Service of Special Communications and Information Protection）在當地時間28日清晨2時透過Telegram發文表示，白俄羅斯的戰機正在飛往烏克蘭的路上，附帶的影像顯示，戰機正從白俄羅斯的日洛賓（Zhlobino）飛向鄰近烏國邊界的戈梅利（Gomel）。

《華爾街日報》則指出，白俄羅斯在27日的公投中決議放棄其無核地位，也同意俄羅斯在該國永久駐軍，官方表示，同意票比例達65％。公投也延長了總統盧卡申科的任期。

根據《半島電視台》報導，白俄羅斯27日通過憲法改革公投，有65.2％的選票同意白俄重新擁有核武。盧卡申科在投票所指出，他可以要求俄羅斯歸還在蘇聯解體後放棄的核武，「如果你們（西方國家）把核武轉移到波蘭或立陶宛、轉移到白俄的邊境，那麼我將要求普丁無條件歸還我們放棄的核武。」

►烏媒稱白俄加入俄軍一起攻烏 首波攻擊剩不到1hr！傘兵將進入基輔

►監獄開門！烏克蘭釋放「大量囚犯」參戰 接下來24小時是關鍵

►美國出手了！ 準備送「刺針防空導彈」到烏克蘭

