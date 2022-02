俄軍被俘慘遭「脫褲懶」綁在電線桿　表情充滿無奈

▲被俘的俄軍遭綁在電線桿上。(圖/翻攝自twitter/@Rohtashmalethi1)



記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第4天,社群媒體上各自曝光雙方交戰後的戰果,在推特上就瘋傳了一則,疑似俄軍被俘之後,慘遭「脫褲懶」綁在電線桿上羞辱,臉上表情充滿了無奈。

推文指出,該名被俘俄軍的地點,位在烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv),照片中只見他被烏克蘭民防隊綁在一根水泥電線桿上,褲子被脫到大腿的地方。

#Update: Just in - A #Russia|n soldier was captured by Civil defense in #Kharkiv, #Ukraine, and his body was taped around a concrete electric wire pole.#Ukraine pic.twitter.com/7bKCFAj2Rb