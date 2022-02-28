　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍被俘慘遭「脫褲懶」綁在電線桿　表情充滿無奈

▲▼被俘的俄軍遭綁在電線桿上。（圖／翻攝自twitter／@Rohtashmalethi1）

▲被俘的俄軍遭綁在電線桿上。（圖／翻攝自twitter／@Rohtashmalethi1）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第4天，社群媒體上各自曝光雙方交戰後的戰果，在推特上就瘋傳了一則，疑似俄軍被俘之後，慘遭「脫褲懶」綁在電線桿上羞辱，臉上表情充滿了無奈。

推文指出，該名被俘俄軍的地點，位在烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv），照片中只見他被烏克蘭民防隊綁在一根水泥電線桿上，褲子被脫到大腿的地方。

烏軍於27日與俄軍發生激戰，成功奪回第2大城哈爾科夫（Kharkiv），剿滅留在城裡的俄軍，在街頭巷戰後，擺脫已俄軍的侵擾。地方首長也表示，烏克蘭方面已經完全掌控哈爾科夫，正在徹底清剿敵軍。

►品木宣言「靈芝水」激殺6.4折！

ET快訊
談判正式開始！　他預測烏俄「首輪交鋒結果」
俄軍被俘　慘遭「脫褲懶」綁在電線桿！畫面曝光
烏男童泣訴「爸爸要變賣家當上戰場」　鼻酸畫面曝
快訊／俄媒：俄烏代表團談判已經開始！
2月22日搭火車！買到「2車22號22：22開」　他想留念卻
家人財產都在烏克蘭！千名浙商崩潰　他哭著收回「抄底購房論」
女童被俄砲火擊中！鮮血流滿地慘死　醫痛罵普丁「去死」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍被俘慘遭「脫褲懶」綁在電線桿　表情充滿無奈

快訊／俄媒：俄烏代表團談判已經開始了！

烏男童堅強逃難！哽咽泣訴「爸爸要變賣家當上戰場」　鼻酸畫面曝

女童被俄砲火擊中！鮮血流滿地慘死　醫忍淚搶救痛罵普丁「去死」

談判即將開始！烏克蘭總統急向歐盟喊話：快讓我們加入

開戰烏克蘭仍有中國這朋友　俄羅斯一句話讓陸網「嚇到發抖」

初代館長過世58年　現在還在博物館裡迎接遊客！

網紅軍人中斷更新被傳「已戰死」　他怕女兒哭秒現身：忙著打俄軍

不斷更新／傳白俄參戰！烏俄談判將展開　俄宣稱取得烏制空權

俄烏戰爭「這2天」是關鍵！俄前官員爆料：普丁計畫3月2日宣布勝利

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

超萌火焰松鼠大字型趴坐墊　牠小手洗臉超Q網：是伊布

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

俄兵被俘求救「拜託打給指揮官」　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼？

百萬抖音網紅「闖烏俄戰爭前線開直播！」　 介紹「新鮮彈孔」..下秒「飛彈射身後」嚇歪

烏克蘭副總理要求紅十字會　「請將數千具俄國人屍體送回」

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

俄軍被俘慘遭「脫褲懶」綁在電線桿　表情充滿無奈

快訊／俄媒：俄烏代表團談判已經開始了！

烏男童堅強逃難！哽咽泣訴「爸爸要變賣家當上戰場」　鼻酸畫面曝

女童被俄砲火擊中！鮮血流滿地慘死　醫忍淚搶救痛罵普丁「去死」

談判即將開始！烏克蘭總統急向歐盟喊話：快讓我們加入

開戰烏克蘭仍有中國這朋友　俄羅斯一句話讓陸網「嚇到發抖」

初代館長過世58年　現在還在博物館裡迎接遊客！

網紅軍人中斷更新被傳「已戰死」　他怕女兒哭秒現身：忙著打俄軍

不斷更新／傳白俄參戰！烏俄談判將展開　俄宣稱取得烏制空權

俄烏戰爭「這2天」是關鍵！俄前官員爆料：普丁計畫3月2日宣布勝利

鹹香帶辣！4步驟15分鐘完成台式打拋豬　「白飯小偷」超夠味

脖子摸到腫塊2週後沒動靜！醫揭「這位置」出現2徵兆快就醫

台鋼進駐中職從零開始　葉總：不用擔心沒好手

談判正式開始！　他預測烏俄「首輪交鋒結果」

全家海神連兩場延長苦戰　于煥亞轟26分射下葳格太陽

聲援烏克蘭　台北101宣布連續7天樓身亮燈「為和平祈願」

桃園復興模板倉庫傍晚大火　堆積易燃物燒塌鐵皮倉庫

俄軍被俘慘遭「脫褲懶」綁在電線桿　表情充滿無奈

世界羽聯也出手!力挺烏克蘭全體國民　兩大制裁俄羅斯和白俄

拍三級性侵片要求「來真的」爆紅！　54歲豔星息影25年近況曝光

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

國際熱門新聞

未來24hrs是關鍵　烏國釋放大量囚犯參戰

俄軍人逛烏克蘭商店畫面曝光！網滿滿同情：好心酸

俄裝甲部隊慘被當街殲滅　慘烈畫面曝

俄羅斯政府宣布　公民撤出歐洲

快訊／普丁簽署執行命令！核威懾部隊進入「特別警戒任務」狀態

丹麥公民參戰！　助烏克蘭抗俄

「基輔之鬼」發威擊落10架俄機？傻眼真相曝

烏「國民女兵」戰死　網悼念：國家英雄

無人機轟炸俄軍影像首曝光：歡迎來到地獄

CNN看衰烏俄談判：普丁1情況才可能休戰

歐盟宣布：將向烏克蘭提供武器

普丁一天燒掉5600億　俄國怕了！

烏克蘭剛同意談判！白俄羅斯突射飛彈

白俄特種部隊被目睹「集體登機」！俄烏戰事恐擴大

更多熱門

相關新聞

男童泣「爸爸要變賣家當參戰」　鼻酸畫面曝

男童泣「爸爸要變賣家當參戰」　鼻酸畫面曝

在俄羅斯攻烏後，烏克蘭當局下令所有適齡男子必須留在國內，以應對俄軍的大舉入侵。不少婦女和兒童不得不離開丈夫和父親，逃到鄰國避難，無數的烏克蘭家庭骨肉分離。最近網上有影片流出，一名烏克蘭男童在聊到祖國被侵入，父親被迫留守基輔，且隨時可能會參戰時，忍不住流下淚水，讓不少人心疼不已。

俄烏代表團談判　正式在白俄開始

俄烏代表團談判　正式在白俄開始

Armani大秀「不放音樂」，向烏克蘭人民致敬

Armani大秀「不放音樂」，向烏克蘭人民致敬

烏俄開戰之際台灣公布防空避難設施？　行政院：例行盤整

烏俄開戰之際台灣公布防空避難設施？　行政院：例行盤整

台灣人有多關心烏克蘭被侵略？PTT軍武板人氣衝上第2

台灣人有多關心烏克蘭被侵略？PTT軍武板人氣衝上第2

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機

讀者迴響

熱門新聞

女星揭「音樂才子」召妓不戴套　3線索洩身份

千萬超跑鏟前車　副駕正妹被神出！

未來24hrs是關鍵　烏國釋放大量囚犯參戰

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

俄軍人逛烏克蘭商店畫面曝光！網滿滿同情：好心酸

男神「被迫出櫃」消失螢光幕5年

男女刑警辦館長槍擊案竟上床　代價出爐

烏克蘭扭轉戰局了　他揭俄羅斯「最大噩耗」

俄裝甲部隊慘被當街殲滅　慘烈畫面曝

孕婦揭未婚夫偷吃百萬已婚男網紅

新北妹「詭異上陽明山」失蹤9天！中湖戰備道驚見遺體

俄羅斯政府宣布　公民撤出歐洲

快訊／普丁簽署執行命令！核威懾部隊進入「特別警戒任務」狀態

丹麥公民參戰！　助烏克蘭抗俄

吳奇隆、劉詩詩傳婚變！　共同發聲：我們一直都很好

更多

最夯影音

更多
歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死
許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

超萌火焰松鼠大字型趴坐墊　牠小手洗臉超Q網：是伊布

超萌火焰松鼠大字型趴坐墊　牠小手洗臉超Q網：是伊布

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面