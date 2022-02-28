俄軍被俘慘遭「脫褲懶」綁在電線桿　表情充滿無奈

▲被俘的俄軍遭綁在電線桿上。（圖／翻攝自twitter／@Rohtashmalethi1）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第4天，社群媒體上各自曝光雙方交戰後的戰果，在推特上就瘋傳了一則，疑似俄軍被俘之後，慘遭「脫褲懶」綁在電線桿上羞辱，臉上表情充滿了無奈。

推文指出，該名被俘俄軍的地點，位在烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv），照片中只見他被烏克蘭民防隊綁在一根水泥電線桿上，褲子被脫到大腿的地方。

#Update: Just in - A #Russia|n soldier was captured by Civil defense in #Kharkiv, #Ukraine, and his body was taped around a concrete electric wire pole.#Ukraine pic.twitter.com/7bKCFAj2Rb — journalist Rohtash Malethia (@Rohtashmalethi1) February 27, 2022

烏軍於27日與俄軍發生激戰，成功奪回第2大城哈爾科夫（Kharkiv），剿滅留在城裡的俄軍，在街頭巷戰後，擺脫已俄軍的侵擾。地方首長也表示，烏克蘭方面已經完全掌控哈爾科夫，正在徹底清剿敵軍。