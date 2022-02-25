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太陽公公解封了！　228連假高溫上看28℃

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲連續多日的雨天今天終於放晴。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

太陽公公終於解封了！連續多天的雨天今天轉乾，桃園以南晴朗穩定，北海岸、東半部有零星短暫雨。截至05:37為止，本島最低溫出現在雲林斗南10.5度，氣象局針對外島金門發佈低溫特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(25)日大氣漸轉乾，大台北轉多雲，桃園以南晴朗穩定，北海岸、東半部偶有零星短暫雨；白天起冷空氣減弱，氣溫漸回升。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲25日4：30紅外線雲圖顯示，迎風面仍有低層雲(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，迎風面有弱降水回波(中圖)；北海岸、東半部有局部少量飄雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

明日至下週二(26至1日)各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；各地舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨偶有「輻射霧」。唯下週(27)日因東北風略增強，北台灣雲量稍增，其他各地沒有變化。

下週三(2日)另一小股東北風，冷空氣很弱，迎風面大台北及東半部有局部短暫降雨的機率，氣溫稍降；其他各地持續晴朗穩定，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨偶有「輻射霧」。下週四(3日)東北風減弱，北台灣天氣漸好轉，西晴東偶雨；白天舒適微熱、早晚涼。

▼一週天氣預報，228北部高溫28度。（圖／翻攝中央氣象局）

▲▼一週天氣預報。（圖／翻攝中央氣象局）

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