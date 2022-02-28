連假最後一天「國道壅塞路段」出爐　國5一早湧車潮恐塞11小時

▲高公局預測國道五號今天上午就會開始湧現車潮。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者許維寧／台北報導

今天（2/28）為228連續假期最後一天，交通部高公局預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判上午重點壅塞路段，將出現在國5北向宜蘭-坪林；下午重點壅塞路段則為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統，建議西部國道南區北向用路人儘量於上午9時前出發、中區北向用路人儘量於中午12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

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高公局也預測今日國道路況，國1北向苗栗到湖口、國3北向關西到大溪下午15時開始到晚上20時車多壅塞；國5北向宜蘭到坪林則是預計上午9點開始湧現車潮，將壅塞至晚間20時。

中部國道國1北向西螺到埔鹽、南屯到后里，以及國3北向竹山到中興預計下午15時到晚間18時車多壅塞；國3北向草屯到霧峰則預計下午14時到晚上18時車多壅塞，北向大山至香山、舊正到霧峰下午15時到晚間19時同樣車多。

南部國道則要留意國10西向仁武到左營端，下午15時開始到晚上20時容易車多，建議用路人於離峰時段行駛。

另外今日國道疏導措施包括，14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制、7至24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱等交流道北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。