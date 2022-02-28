　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連假最後一天「國道壅塞路段」出爐　國5一早湧車潮恐塞11小時

▲▼國道5號,國5,國道五號,國五,頭城段,礁溪,頭城,雪隧,雪山隧道,交通,高速公路。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲高公局預測國道五號今天上午就會開始湧現車潮。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者許維寧／台北報導

今天（2/28）為228連續假期最後一天，交通部高公局預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判上午重點壅塞路段，將出現在國5北向宜蘭-坪林；下午重點壅塞路段則為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統，建議西部國道南區北向用路人儘量於上午9時前出發、中區北向用路人儘量於中午12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局也預測今日國道路況，國1北向苗栗到湖口、國3北向關西到大溪下午15時開始到晚上20時車多壅塞；國5北向宜蘭到坪林則是預計上午9點開始湧現車潮，將壅塞至晚間20時。

中部國道國1北向西螺到埔鹽、南屯到后里，以及國3北向竹山到中興預計下午15時到晚間18時車多壅塞；國3北向草屯到霧峰則預計下午14時到晚上18時車多壅塞，北向大山至香山、舊正到霧峰下午15時到晚間19時同樣車多。

南部國道則要留意國10西向仁武到左營端，下午15時開始到晚上20時容易車多，建議用路人於離峰時段行駛。

另外今日國道疏導措施包括，14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制、7至24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱等交流道北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲▼228連續假期最後一日國道交通預測。（圖／高公局提供）

▲▼228連續假期最後一日國道交通預測。（圖／高公局提供）

▲▼228連續假期最後一日國道交通預測。（圖／高公局提供）

►穿上自帶蘋果光的「能亮衣」你知道嗎？

ET快訊
基輔遭全面包圍　最新衛星圖曝俄軍「車隊長達5公里」
才剛同意談判！烏克蘭遭白俄羅斯發射「伊斯坎德飛彈」
快訊／歐盟宣布：將提供烏克蘭武器　祭「新招」制裁俄羅斯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今熱飆30℃↑　2波冷空氣「降7度」轉雨時間曝

連假最後一天「國道壅塞路段」出爐　國5一早湧車潮恐塞11小時

快訊／122.46萬劑莫德納疫苗今晨抵台　效期曝光

高鐵門邊追劇　她手機噴飛「精準進縫」！女車長看傻：太扯了妹妹

天氣好就脫了！正妹登山「超猛身材照」曝光　6000人朝聖：太狂了

台南宗教盛事　王浤儒登刀梯完成「安平道壇」第三代掌門人儀式

2波冷空氣接力南下！北部這天探14度　一圖秒懂未來一週天氣

女兒1歲抓周「抓到飛機」！婆婆瞬間臉垮：空姐低階職業　她氣炸了

國1三車追撞回堵六公里　國5今晚塞到深夜！宜蘭－頭城時速30↓

至少舖個紙箱！愛車被阿嬤拿來「曬鹹菜」超崩潰　釣出一票苦主

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

烏克蘭副總理要求紅十字會　「請將數千具俄國人屍體送回」

許凱偷吻吳謹言...醒來不認「再不醒便親了」　「公主抱+捏臉殺」傲嬌：累得我親自抱妳！

俄軍少校被俘狼狽影片曝！　烏軍逼喊「榮耀歸烏克蘭」

百萬抖音網紅「闖烏俄戰爭前線開直播！」　 介紹「新鮮彈孔」..下秒「飛彈射身後」嚇歪

超萌火焰松鼠大字型趴坐墊　牠小手洗臉超Q網：是伊布

今熱飆30℃↑　2波冷空氣「降7度」轉雨時間曝

連假最後一天「國道壅塞路段」出爐　國5一早湧車潮恐塞11小時

快訊／122.46萬劑莫德納疫苗今晨抵台　效期曝光

高鐵門邊追劇　她手機噴飛「精準進縫」！女車長看傻：太扯了妹妹

天氣好就脫了！正妹登山「超猛身材照」曝光　6000人朝聖：太狂了

台南宗教盛事　王浤儒登刀梯完成「安平道壇」第三代掌門人儀式

2波冷空氣接力南下！北部這天探14度　一圖秒懂未來一週天氣

女兒1歲抓周「抓到飛機」！婆婆瞬間臉垮：空姐低階職業　她氣炸了

國1三車追撞回堵六公里　國5今晚塞到深夜！宜蘭－頭城時速30↓

至少舖個紙箱！愛車被阿嬤拿來「曬鹹菜」超崩潰　釣出一票苦主

鄭人碩健檢驚見「心肺指數異常」！　精密檢查後…醫生臉僵了

春夏整髮妙招學Lisa別上復古玳瑁髮夾　5款類似款推薦，女孩必收

邱宇辰《全明星》瘦3公斤　增肌期「1天6餐」吃到怕：晚上還煎牛排

唐綺陽運勢／處女「別把同情當愛情」天秤感情順遂 ！天蠍小毛病不斷

不斷更新／最新衛星影像曝！基輔遭全面包圍　俄調集大軍挺進

基輔遭全面包圍！　衛星圖曝俄調動大軍挺進「軍車綿延5公里」

今熱飆30℃↑　2波冷空氣「降7度」轉雨時間曝

「台灣被入侵」美國怎麼做？　馬英九稱：賣武器但不會出兵

連假最後一天「國道壅塞路段」出爐　國5一早湧車潮恐塞11小時

快訊／122.46萬劑莫德納疫苗今晨抵台　效期曝光

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

俄兵被逼去打仗「被烏克蘭人罵哭」全身蜷縮掩面

鄭明典貼1圖　網喊：天助烏克蘭

天氣好就脫了！正妹登山「超猛身材照」曝光　6000人朝聖

國家軍力「台灣排13」贏以色列！網見1數據笑了

北部這天探14度　一圖秒懂未來一週天氣

高鐵門邊追劇　她手機噴飛精準進縫

外派日本「加薪4萬」她問：可行嗎？

俄烏戰爭「看清10種台人！」　律師勸遠離

孫女抓周「抓到飛機」…婆婆變臉「空姐低等職業」：幫客人把屎把尿　媳氣炸

他支持恢復1年徵兵制：否則戰爭只能等死

愛車被嬤拿來曬鹹菜　他：至少舖紙箱

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

即／桃園本土+11！足跡曝光

今熱飆30℃↑　2波冷空氣「降7度」轉雨時間曝

更多熱門

相關新聞

國5今晚塞到深夜　宜蘭－頭城時速30↓

國5今晚塞到深夜　宜蘭－頭城時速30↓

今（2/27）為228連續假期第二天，交通部高公局統計，截至今天下午18時國道車流共計86.1百萬車公里，今日車流量總預估則為115百萬車公里。時至傍晚北部、中部國道仍有多處壅塞，其中國5北向宜蘭到頭城以及坪林段，時速都在30公里左右。

快被風吹走他問小車上國道安全嗎

快被風吹走他問小車上國道安全嗎

即／男登八仙山突倒地無生命跡象　家屬放棄急救

即／男登八仙山突倒地無生命跡象　家屬放棄急救

午後出遊潮炸裂　11省道地雷段不要踩

午後出遊潮炸裂　11省道地雷段不要踩

北部多段壅塞　圓山－內湖紫爆時速20 ↓

北部多段壅塞　圓山－內湖紫爆時速20 ↓

關鍵字：

國道壅塞228連假

讀者迴響

熱門新聞

新北妹「詭異上陽明山」失蹤9天！中湖戰備道驚見遺體

俄軍人逛烏克蘭商店畫面曝光！網滿滿同情：好心酸

快訊／普丁簽署執行命令！核威懾部隊進入「特別警戒任務」狀態

吳奇隆、劉詩詩傳婚變！　共同發聲：我們一直都很好

房客退租前「交3個月繳費單據」　女房東慘掉陷阱

歐盟宣布：將向烏克蘭提供武器

世界最大運輸機AN-225可能已毀　烏克蘭外長怒了

普丁輸慘了！他曝「俄閃電作戰4目標」全敗

即／停戰現曙光！烏克蘭官員曝談判時間點

俄兵被逼去打仗「被烏克蘭人罵哭」全身蜷縮掩面

即／俄羅斯2大富豪盼結束戰爭：人民的悲劇

烏克蘭剛同意談判！白俄羅斯突射飛彈

土耳其定調「俄入烏是戰爭！」

普丁一天燒掉5600億　俄國怕了！

烏克蘭總統證實　將與俄羅斯談判

更多

最夯影音

更多
歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死
俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面