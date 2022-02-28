收假日湧北返車潮！頭城－坪林時速35↓　國5恐一路塞到晚間

▲國道五號今天一早即出現車流。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者許維寧／台北報導

今（2/28）為228和平紀念日連續假期收假日，交通部高公局預估今日0到5時交通量為6.3百萬車公里，為年平均平日3.5百萬車公里的1.8倍，預估今日交通量則為110百萬車公里。

高公局也預判今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，下午重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯至后里、苗栗-湖口；國3竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國6舊正-霧峰系統。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局建議，西部國道南區北向用路人儘量於9時前出發、中區北向用路人儘量於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

另根據高速公路1968資訊，目前西部國道大致順暢，但國5已經出現壅塞車潮，北向頭城到坪林段時速僅有34公里，還請北返的民眾特別留意。

高公局也預測今日國道路況，國1北向苗栗到湖口、國3北向關西到大溪下午15時開始到晚上20時車多壅塞；國5北向宜蘭到坪林則是預計上午9點開始湧現車潮，將壅塞至晚間20時。

中部國道國1北向西螺到埔鹽、南屯到后里，以及國3北向竹山到中興預計下午15時到晚間18時車多壅塞；國3北向草屯到霧峰則預計下午14時到晚上18時車多壅塞，北向大山至香山、舊正到霧峰下午15時到晚間19時同樣車多。南部國道則要留意國10西向仁武到左營端，下午15時開始到晚上20時容易車多。

今日相關疏導措施包括：14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向等交流道入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。