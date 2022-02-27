國1三車追撞回堵六公里　國5今晚塞到深夜！宜蘭－頭城時速30↓

▲228連假第二天國1北向發生三車連環撞事故。（圖／高公局提供）

記者許維寧／台北報導

今（2/27）為228連續假期第二天，交通部高公局統計，截至今天下午18時國道車流共計86.1百萬車公里，今日車流量總預估則為115百萬車公里。時至傍晚北部、中部國道仍有多處壅塞，其中國5北向宜蘭到頭城以及坪林段，時速都在30公里左右。

根據高速公路1968資訊指出，時至今天18時許，國道5號北向壅塞，尤其宜蘭至頭城段時速僅有25公里、頭城到坪林段時速則為34公里，國5恐塞到今天深夜。國1五堵到汐止段同樣壅塞，時速僅30公里。另外國3北向大溪到龍潭段時速為26公里、龍潭到高原時速也僅有22公里、國1北向銅鑼到苗栗時速則為39公里。

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中部國道則屬國6西向國姓到東草屯段壅塞，時速僅有29公里；舊正到霧峰系統，時速則為30公里。南部國道則是國10西向領口到燕巢壅塞紫爆，時速僅有19公里。

另外，高公局也指出，今日下午14時36分於國1北向352.1公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內側車道，於下午14時52分排除，造成後方車流回堵3公里；15時45分於國1南向312.1公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內側車道，於下午16時17分排除，造成後方車流回堵6公里，16時3分於國3北向90.2公里處發生3輛小車追撞事故，占用內側車道，於下午16時26分排除，造成後方車流回堵3公里。

高公局也預測明日國道路況，國1北向苗栗到湖口、國3北向關西到大溪下午15時開始到晚上20時車多壅塞；國5北向宜蘭到坪林則是預計上午9點開始湧現車潮，將壅塞至晚間20時。

中部國道國1北向西螺到埔鹽、南屯到後裡，以及國3北向竹山到中興預計下午15時到晚間18時車多壅塞；國3北向草屯到霧峰則預計下午14時到晚上18時車多壅塞，北向大山至香山、舊正到霧峰下午15時到晚間19時同樣車多。

南部國道則要留意國10西向仁武到左營端，下午15時開始到晚上20時容易車多，建議用路人於離峰時段行駛。