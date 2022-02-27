傳普丁震怒！俄軍閃電戰失敗　情報驚揭「以為4天結束戰事」

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏俄戰爭開打進入第4天。愛沙尼亞前國防部長、歐洲議會議員特拉斯（Riho Terras）26日引述情報指出，俄羅斯總統普丁先前以為這場戰事能夠速戰速決，所有一切會在1至4天內解決，對於俄軍入侵烏克蘭進度未如預期感到相當憤怒。

俄軍27日攻入烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv），烏俄雙方正在街頭展開激戰。不過這一切並不如普丁預期的那樣，因為他以為烏俄戰爭的所有事情最快1天、最遲4天就會結束，沒想到烏軍及烏克蘭人民選擇拿起武器，使用槍枝、汽油彈等努力擊退兵分多路進入烏克蘭的俄軍。

特拉斯引述一份以俄文撰寫的文件指出，俄軍缺乏足夠戰術計畫及後勤補給，只攜帶足夠3至4天使用的火箭且需節制使用，獲取更多武器彈藥的希望渺茫，因為缺乏原物料，以前由斯洛維尼亞、芬蘭、德國提供的物資都被切斷，「假若烏克蘭能夠抵抗俄羅斯10天，有可能迫使莫斯科當局進入終結衝突的談判，因為他們沒有錢、武器和資源。」

對於俄軍進攻烏克蘭進度不順利的狀況，特拉斯說，普丁感到非常憤怒。不過對於相關情報真實性，福斯新聞尚未核實。

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