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基輔激戰！士兵扛火箭上前線　開嗆俄軍「去死畜牲」影片曝光

▲▼ 推特流傳烏克蘭士兵拿火箭發射器嗆聲影片。（圖／翻攝自推特）

▲烏克蘭士兵扛著火箭發射器走上戰場。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭後，推特26日瘋傳一段影片，可見烏克蘭士兵在基輔附近的伊萬基夫（Ivankiv）與俄軍對峙時，有人扛著火箭發射器，也有人對著俄羅斯軍隊嗆聲，大叫「去死吧他X的畜牲」，更說戰爭結束後，絕對不會再說俄語。

每日郵報報導，這名烏克蘭士兵當時走在一條寬敞道路上，但一旁砲聲、槍聲不斷，身旁有好幾輛戰車，沿途道路明顯可見戰爭路過所留下的痕跡，前方遠處似乎就是戰場，火勢及黑煙狂竄。

畫面顯示，一名烏克蘭士兵身上扛著火箭發射器往前走，另有一名士兵更點名俄軍嗆聲。他說，「做好準備吧，俄羅斯他X的，去死吧他X的畜牲，為了每一滴眼淚！你們這群他X的畜牲，我保證在這場該死的戰爭結束後，我會閉上嘴巴再也不說俄語。」

有軍事專家透露，影片中的戰車屬於烏克蘭，士兵身上攜帶的是烏克蘭軍方使用的NLAW反坦克火箭發射器。

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