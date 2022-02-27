機密文件流出！俄國準備應對醫療緊急情況　外界猜俄軍死傷慘重

EXCLUSIVE: I have been given a copy of document issued today by Russian Ministry of Health. It indicates Russia is anticipating a massive medical emergency & has ordered health organisations to immediately identify medical staff ready to relocate & work. pic.twitter.com/iwl7NwqbZ8 — Emma Burrows (@EJ_Burrows) February 25, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

英國獨立電視台ITV最近取得機密文件，顯示俄羅斯衛生部打算從全國各地徵召平民醫務人員，以為普丁侵烏帶來的大量傷亡事件做緊急應對準備。外媒認為，這可能是因為俄軍的傷亡情況比預期的還要多，而且實際情況可能比俄國對外公佈的還要嚴重。

綜合外媒報導，ITV記者巴羅斯（Emma Burrows）26日在推特秀出2張文件截圖，聲稱她拿到了俄羅斯衛生部副部長普魯特尼茨基（Plutnitsky）簽署的文件副本，顯示衛生部預計國內將出現「大規模醫療緊急情況」，並下令醫療小組迅速動員醫護人員參與旨在拯救俄國人民生命和健康的活動。

▲烏軍26日曾發布影片，聲稱他們成功殲滅所有入侵伊爾平市的俄軍，而俄軍至死仍緊握手中步槍。（圖／翻攝自Facebook／Ukrainian Land Forces）

洩露的文件顯示，俄羅斯打算從全國各地徵召平民醫務人員，並隨時將他們調派至出現嚴重傷亡的地區，以應對可能出現的緊急情況。衛生部要求各醫療機構提交一份醫療專家的名單及其詳細資料，以便在需要時進行部署。報導稱，文件寫明，所有創傷、心臟、口腔顎面外科、兒科、麻醉、放射科和傳染病的專家，都應被列入相關名單內，而專家的報酬將由聯邦醫療災難中心支付。

一名烏克蘭軍方官員表示，從這份文件可見，俄國政府「沒想到俄軍會面臨如此大規模的抵抗和損失」，導致他們「發動閃電戰」的計劃失敗，並蒙受嚴重的傷亡事件。相關官員的看法與英國國防部26日收到的最新情報不謀而合。情報顯示，俄軍的傷亡可能比普丁預期，或克里姆林宮公佈的還要多。

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