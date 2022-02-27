　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄1天狂燒5千億攻烏！軍情六處卻斷言「普丁沒勝算」　關鍵原因曝

▲▼烏俄。（圖／路透）

▲俄軍在烏克蘭境內猛烈攻擊，但頑強抵抗的烏軍卻是他們拿下烏克蘭的最大阻礙。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏俄戰爭已進入第4天，儘管俄軍每天狂燒150億英鎊（約新台幣5627億元）、發動猛烈攻勢狂打烏克蘭，卻遲遲無法在戰爭中取勝。英國秘密情報機構軍情六處（MI6）處長摩爾（Richard Moore）最近引述戰爭研究專家弗里德曼（Lawrence Freedman）指出，普丁永遠無法在烏克蘭民眾中贏得政治勝利，因此俄國的這場戰爭根本沒有勝算。

據《每日郵報》報導，摩爾最近在推特引述弗里德曼《一場魯莽的豪賭》一文表示，普丁低估了烏克蘭的軍事實力和抗俄的堅定決心，因此俄軍注定會在烏克蘭打敗仗。弗里德曼在文中寫道，普丁對烏克蘭的執念「已經走火入魔」，導致他不斷發表離譜藉口來開戰，但從某方面來說，這些無法無天的言論也反映了他的觀點。

弗里德曼指出，莫斯科不可能單靠推翻烏克蘭政府就成功拿下烏克蘭，反之他們必須贏得烏克蘭人民的支持，不過這也是俄羅斯做不到的一點。他強調，就算烏克蘭的首都淪陷、軍隊指揮系統開始崩潰瓦解、政府被迫逃亡，也不代表俄軍贏得了戰爭，而摩爾十分贊同他的論點。

最近美國一名國防高官表示，俄軍攻烏的進度比莫斯科原定的要慢，因為他們在入侵時遇到了超出預期的阻力，因此俄軍如今已開始失勢。相關言論與弗里德曼的分析不謀而合。他認為，俄軍在戰爭一開始極具優勢，因為他們動用了突襲戰術，還擁有壓倒性的人數優勢，不過俄軍第一天卻沒有取得特殊進展，反而烏克蘭人的頑強抵抗造成了俄軍嚴重傷亡。

▲▼烏俄。（圖／路透）

▲烏克蘭的民眾都願意拿起武器與俄軍抗戰。（圖／路透）

與此同時，愛沙尼亞前國防部長特拉斯（Riho Terras）也分析，俄羅斯的資金和武器正快速耗損，因此普丁的作戰計畫將難以實現，以目前的形勢來看，基輔只要能拖上俄軍10天，俄羅斯就不得不和烏克蘭政府展開談判。據悉，普丁曾在某次會議上暴怒表示，他原以為這場戰爭「極其簡單」，並能在1至4天內取得勝利，然而按目前的狀況來看，普丁的如意算盤似乎打空了。

特拉斯從烏克蘭情報獲悉，俄羅斯現在每天必須燒掉150億英鎊來打仗，而且他們的火箭彈最多也只能撐3、4天，因此俄軍現在已經很少在用火箭彈了。他表示，普丁目前的計畫就是不時朝住宅區發射導彈「嚇嚇烏克蘭民眾」、讓烏軍棄械逃兵，進而迫使國家投降，這樣俄軍就可以佔領烏克蘭首都，並建立傀儡政權。然而，普丁似乎低估了烏克蘭人堅定抗俄、保家衛國的決心，「他們現在一定很震驚」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►穿上自帶蘋果光的「能亮衣」你知道嗎？

ET快訊
快訊／雙北最新足跡曝！　板南線、好市多、八方雲集
快訊／新北火鍋店染疫擴大！　增1店員、3家人確診
快訊／台積電加入制裁！　停止向俄羅斯出貨
快訊／桃園幼兒園一口氣+10！　6人未滿10歲
快訊／俄軍進入「烏克蘭第2大城」哈爾科夫！　
快訊／今年第三批　122.46萬劑莫德納晚間抵台
快訊／本土今暴增16例！　另有44境外
SWIFT踢掉俄羅斯「衝熱搜第1」！　超痛制裁一次看懂
納豆爆「恐再休養1年」！　經紀人揭動向
影／國軍影片驚曝罕見武器！　魚叉、熱焰彈全現形
俄每天燒5千億攻烏！軍情六處卻斷言「普丁沒勝算」　原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／俄軍攻入烏克蘭第2大城　SWIFT證實「準備踢掉俄羅斯」

基輔激戰！士兵扛火箭上前線　開嗆俄軍「去死畜牲」影片曝光

戰事即將升級！　芬蘭外長警告：俄羅斯準備動用核武

俄被踢出SWIFT簡直像斷網！　超巨影響5QA一次看

捐2.43億力挺烏克蘭　樂天創辦人：俄軍入侵是對民主的挑戰

快訊／俄軍進入「烏克蘭第2大城」哈爾科夫　官員籲待在避難所

俄軍戰場「秘密武器」用途太驚人　影片曝光！英防長：更贏不了

俄特務慘遭烏克蘭軍逮捕！計畫「擾亂敵後」被識破　企圖擾民逃難

俄1天狂燒5千億攻烏！軍情六處卻斷言「普丁沒勝算」　關鍵原因曝

俄砲彈擊中住宅大廈　「外牆恐怖消失」樓梯沒了！烏克蘭證實1死

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

沒帶眼鏡！用有度數蛙鏡救急　高中妹神情超專注...同學憋笑

KKBOX風雲榜／動力火車壓軸連唱3金曲　暈船神曲《走建國路回家但後座少ㄌ泥》

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

聯合國「譴責俄侵烏」表決　俄羅斯自投反對、中國棄權

2兄弟打電動誤將「手把甩飛」　見砸壞電視秒崩潰：對不起～

不斷更新／俄軍攻入烏克蘭第2大城　SWIFT證實「準備踢掉俄羅斯」

基輔激戰！士兵扛火箭上前線　開嗆俄軍「去死畜牲」影片曝光

戰事即將升級！　芬蘭外長警告：俄羅斯準備動用核武

俄被踢出SWIFT簡直像斷網！　超巨影響5QA一次看

捐2.43億力挺烏克蘭　樂天創辦人：俄軍入侵是對民主的挑戰

快訊／俄軍進入「烏克蘭第2大城」哈爾科夫　官員籲待在避難所

俄軍戰場「秘密武器」用途太驚人　影片曝光！英防長：更贏不了

俄特務慘遭烏克蘭軍逮捕！計畫「擾亂敵後」被識破　企圖擾民逃難

俄1天狂燒5千億攻烏！軍情六處卻斷言「普丁沒勝算」　關鍵原因曝

俄砲彈擊中住宅大廈　「外牆恐怖消失」樓梯沒了！烏克蘭證實1死

炎亞綸全英文訪《蝙蝠俠》導演　排隊無通行證：覺得蠻委屈！

太強！35歲納達爾今年沒輸過　開季15連勝奪第91冠

不斷更新／俄軍攻入烏克蘭第2大城　SWIFT證實「準備踢掉俄羅斯」

宗教傳播鏈+1！50多歲女居隔期滿採檢陽性　群聚累積47人中鏢

快訊／本土+16！雙北最新足跡曝光　板南線、好市多、八方雲集

柯文哲砸153萬印「防疫書」！三分之一都在誇黃珊珊　簡舒培批大內宣

基輔激戰！士兵扛火箭上前線　開嗆俄軍「去死畜牲」影片曝光

臉書、YouTube、推特全出手！　抵制俄羅斯廣告獲利

香港財政司長：兩個月內遏止疫情　會有報復式消費

《鋼四壁》野營濕身秀！　管麟、涂善存炸出「8塊肌」太驚人

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

俄軍少校被俘！　狼狽影片曝

德國怒了！贈送烏500枚刺針飛彈

俄兵被俘求救家鄉　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼

烏克蘭有援軍了　白俄民主派：加入保衛烏克蘭行列

俄轟美制裁危及國際太空站　馬斯克神回嗆爆

快訊／基輔2次大爆炸　火光炸亮夜空

烏軍稱擄獲「俄軍高官」：他們根本來不及反應

俄軍坦克沒油停路邊　烏克蘭人酸：幫你拖回俄羅斯？

快訊／美英歐聲明：把俄國銀行逐出SWIFT

烏克蘭父拜託陌生人「請帶我孩子走」

嗆俄軍去你X的　蛇島士兵可能還活著

烏克蘭傳捷報！俄軍3500人傷亡「白雪覆屍」

俄1天狂燒5千億攻烏卻「沒勝算」　關鍵原因曝

馬斯克出手挺烏克蘭！霸氣回應：即刻啟用星鏈服務

更多熱門

相關新聞

中德外長通電話　王毅：俄安全訴求應解決

中德外長通電話　王毅：俄安全訴求應解決

中國大陸外交部長王毅26日與德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）通電話，雙方就烏克蘭局勢交換意見。王毅表示，中方高度關注烏克蘭局勢變化，支持一切有助於緩和局勢和政治解決的努力。圍繞歐洲安全問題，各國的合理關切都應得到重視。在北約連續五輪東擴情況下，俄羅斯的正當安全訴求理應得到妥善解決。

烏俄戰火無情！韓國瑜看一張照片感嘆：執政者最高任務是保護人民

烏俄戰火無情！韓國瑜看一張照片感嘆：執政者最高任務是保護人民

《CS：GO》烏克蘭選手盼望回家

《CS：GO》烏克蘭選手盼望回家

俄砲彈擊中住宅大樓1死　外牆恐怖消失樓梯沒了

俄砲彈擊中住宅大樓1死　外牆恐怖消失樓梯沒了

烏克蘭全民參戰！　吳斯懷反對：這是義和團式的愛國主義

烏克蘭全民參戰！　吳斯懷反對：這是義和團式的愛國主義

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

俄軍少校被俘！　狼狽影片曝

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

氣質女神「皮衣激戰」不雅片瘋傳！　洩畫面出處回應

大S「離婚內情」首曝光！小S脫口認：她不快樂

鄭明典貼1圖　網喊：天助烏克蘭

百萬YTR白目闖烏俄前線開直播！下秒炸彈射來GG了

德國怒了！贈送烏500枚刺針飛彈

俄兵被俘求救家鄉　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼

陶晶瑩又沒約小S被罵對話曝！

烏克蘭有援軍了　白俄民主派：加入保衛烏克蘭行列

27歲網紅驚傳急性胰腺炎過世

吳宗憲拋震撼彈爆「與梁靜茹未婚生子」

吳奇隆遭傳將離婚　前妻馬雅舒一席話再成焦點「婚變主因被翻出」

共軍4批高空氣球飄進上空地點曝光　國防部回應了

台開證實發不出薪水　跳票累計達10億

更多

最夯影音

更多
KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩
怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面