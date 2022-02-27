俄1天狂燒5千億攻烏！軍情六處卻斷言「普丁沒勝算」　關鍵原因曝

▲俄軍在烏克蘭境內猛烈攻擊，但頑強抵抗的烏軍卻是他們拿下烏克蘭的最大阻礙。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏俄戰爭已進入第4天，儘管俄軍每天狂燒150億英鎊（約新台幣5627億元）、發動猛烈攻勢狂打烏克蘭，卻遲遲無法在戰爭中取勝。英國秘密情報機構軍情六處（MI6）處長摩爾（Richard Moore）最近引述戰爭研究專家弗里德曼（Lawrence Freedman）指出，普丁永遠無法在烏克蘭民眾中贏得政治勝利，因此俄國的這場戰爭根本沒有勝算。

據《每日郵報》報導，摩爾最近在推特引述弗里德曼《一場魯莽的豪賭》一文表示，普丁低估了烏克蘭的軍事實力和抗俄的堅定決心，因此俄軍注定會在烏克蘭打敗仗。弗里德曼在文中寫道，普丁對烏克蘭的執念「已經走火入魔」，導致他不斷發表離譜藉口來開戰，但從某方面來說，這些無法無天的言論也反映了他的觀點。

My analysis of why Putin may fail. I'll try to update this over coming days. A Reckless Gamble https://t.co/nR6nLo3Xpi — Lawrence Freedman (@LawDavF) February 25, 2022

弗里德曼指出，莫斯科不可能單靠推翻烏克蘭政府就成功拿下烏克蘭，反之他們必須贏得烏克蘭人民的支持，不過這也是俄羅斯做不到的一點。他強調，就算烏克蘭的首都淪陷、軍隊指揮系統開始崩潰瓦解、政府被迫逃亡，也不代表俄軍贏得了戰爭，而摩爾十分贊同他的論點。

最近美國一名國防高官表示，俄軍攻烏的進度比莫斯科原定的要慢，因為他們在入侵時遇到了超出預期的阻力，因此俄軍如今已開始失勢。相關言論與弗里德曼的分析不謀而合。他認為，俄軍在戰爭一開始極具優勢，因為他們動用了突襲戰術，還擁有壓倒性的人數優勢，不過俄軍第一天卻沒有取得特殊進展，反而烏克蘭人的頑強抵抗造成了俄軍嚴重傷亡。

▲烏克蘭的民眾都願意拿起武器與俄軍抗戰。（圖／路透）

與此同時，愛沙尼亞前國防部長特拉斯（Riho Terras）也分析，俄羅斯的資金和武器正快速耗損，因此普丁的作戰計畫將難以實現，以目前的形勢來看，基輔只要能拖上俄軍10天，俄羅斯就不得不和烏克蘭政府展開談判。據悉，普丁曾在某次會議上暴怒表示，他原以為這場戰爭「極其簡單」，並能在1至4天內取得勝利，然而按目前的狀況來看，普丁的如意算盤似乎打空了。

特拉斯從烏克蘭情報獲悉，俄羅斯現在每天必須燒掉150億英鎊來打仗，而且他們的火箭彈最多也只能撐3、4天，因此俄軍現在已經很少在用火箭彈了。他表示，普丁目前的計畫就是不時朝住宅區發射導彈「嚇嚇烏克蘭民眾」、讓烏軍棄械逃兵，進而迫使國家投降，這樣俄軍就可以佔領烏克蘭首都，並建立傀儡政權。然而，普丁似乎低估了烏克蘭人堅定抗俄、保家衛國的決心，「他們現在一定很震驚」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》