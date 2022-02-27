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中德外長就烏克蘭局勢通電話　王毅：俄安全訴求應得到妥善解決

▲▼王毅14日來到南韓首爾，進行為期2天的訪問。。（圖／路透）

▲中國大陸外交部長王毅。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部長王毅26日與德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）通電話，雙方就烏克蘭局勢交換意見。王毅表示，中方高度關注烏克蘭局勢變化，支持一切有助於緩和局勢和政治解決的努力。圍繞歐洲安全問題，各國的合理關切都應得到重視。在北約連續五輪東擴情況下，俄羅斯的正當安全訴求理應得到妥善解決。

王毅指出，冷戰早已結束，北約有必要重新考慮自身的定位和承擔的責任。中方認為，基於集團對抗的冷戰思維應當徹底摒棄。中方支持北約、歐盟與俄羅斯重啓對話，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，實現歐洲大陸的長治久安。

王毅強調，中方不贊成用制裁手段解決問題，更反對沒有國際法依據的單邊制裁。實踐早已證明，制裁非但解決不了問題，還會製造出新的問題，不僅造成經濟上「雙輸」或「多輸」局面，還會干擾影響政治解決的進程。

王毅還說，中國作為聯合國安理會常任理事國，始終履行維護國際和平與安全的責任，「我們認為，安理會如果採取行動，應當有助於當前危機的政治解決，而不是鼓動新的對立對抗。鑒此，中方在安理會討論有關烏克蘭問題的決議案時，阻止了引用含有授權動武和制裁的表述。中方將繼續為尋求和平、實現和平發揮建設性作用。」

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