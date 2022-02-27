「人．流：眉溪流域成果特展」埔里登場　邀民眾重溫在地文史

▲台史館「人．流：眉溪流域成果特展」，建構五感體驗展區並推出聊天機器人導覽（下同）。（圖／國立臺灣歷史博物館提供）

記者高堂堯／南投報導

國立台灣歷史博物館執行「地方流域記憶蒐整計畫」，以南投縣埔里眉溪流域為推動場域，結合當地社群及培力單位辦理「流域地方學」系列工作坊，並在2至3月間於埔里鎮籃城聚落大灶美術館舉辦「人．流：眉溪流域成果特展」，呈現本計畫的階段性成果，以眉溪流域族群多樣性為範例，運用博物館技藝與在地共構地方知識。

台史博表示，本次計畫多元運用、盤點國家文化記憶庫2.0網站資源，應用其中的素材故事，並與埔里在地如蜈蚣社區發展協會、巴宰原鄉文化工作室、暨大附中、水沙連國際文化研究社、高中歷史學科中心等單位，合作辦理工作坊、走讀課程，最後以展覽呈現計畫成果，並以科技提升觀者親近互動度，期待延伸更多對話與交流，鼓勵民眾投入記錄自身的地方記憶及文化傳承。

台史博進一步說明，本計畫主由暨大附中學生梳理、設計故事腳本，參與者共同將在地豐富的生活經驗，以科技轉譯方式製作成chatbot聊天機器人，讓使用者能在其引導下，快速認識地方歷史與生活文化；展場空間對應眉溪流域各聚落區域分布，入口象徵通往埔里的國道六號，接著進入眉溪下游南岸的巴宰原鄉展區，依序呈現在公田溝、紅瓦厝、籃城、大湳及蜈蚣崙，以及北岸的牛眠、守城等區域的活動成果。

而展示設計強調各聚落的發展脈絡與文化特色，搭配流水意象造景及小型漁獵裝置、各展區的互動體驗，如香料聞香瓶、紙張料理DIY、聊天機器人語音導覽，除營造身歷其境的五感體驗，也試圖再現在地知識：如早期巴宰族人運用水位高低落差能動力，用以舂米、製作麻糬的「水槌」等工具，藉由工作坊的舉辦和耆老的兒時記憶帶領學員重新製作，不僅重新追索巴宰文化，也體現族群與水文的互動關係。

更多關於眉溪流域的精彩在地記憶與故事將於2月11日至3月12日，於大灶美術館觀展（地址：南投縣埔里鎮籃城5巷4-1號）展出，詳細資訊請洽詢臺史博活動承辦人員。