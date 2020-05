中英文攏ㄟ通！疾管署機器人「防疫專家」　語音問就能答

記者嚴云岑/台北報導

全球新冠肺炎疫情持續延燒,中央流行疫情指揮中心積極推動各項科技防疫措施,其中疾管署運用Google Assistant服務,建置「防疫專家」中英文智慧聊天機器人,使國人及在台外國人均可運用多元管道,取得最新防疫訊息。

指揮中心表示,民眾如有武漢肺炎相關疑問,只要以支援Google Assistant 的手機或智慧音箱,說完「Ok Google」後,再說「我要跟防疫專家說話」或「I want to talk to Taiwan CDC」,便可與智慧聊天機器人互動,即時獲得防疫訊息。

指揮中心進一步說明,Google Assistant以問答形式,提供各種即時防疫資訊,例如:疾病介紹、傳染途徑、臨床症狀、各國確診及死亡病例數據、旅遊疫情建議、疑似感染後的應當作為、社區防疫作為、居家隔離和居家檢疫說明及口罩購買措施等資訊。民眾只要持支援Google Assistant的Android或iOS 12以上設備,包括:智慧音箱、手機、平板電腦,均可使用此服務。有關詳細使用說明,請參閱新聞稿附件。

指揮中心指出,疾管署結合全球資訊網智慧客服、LINE@疾管家、1922防疫達人 Messenger Chatbot及Google Assistant等多元聊天機器人服務,讓國人及在台外國人均可特過多元管道,隨時隨地、輕鬆取得武漢肺炎相關資訊。

▲0522疫情指揮中心記者會上說明防疫專家APP。(圖/中央流行疫情指揮中心提供)