▲俄媒報導指出,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)離開首都基輔。(圖/翻攝自Instagram/zelenskiy_official)



記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯官媒《俄新社》引述聯邦議會發言人說法指出,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky),已經離開首都基輔,先前在社群上分享的影片,應該是預錄的。目前相關消息,尚未獲得烏克蘭官方證實。

Citing the State Duma’s speaker, Russian state news agency claims that Zelensky has left Kyiv and is sharing prerecorded videos from the city. Smells like Kremlin bullshit. https://t.co/In0Bslz8Rj