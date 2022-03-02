記者賴文萱／高雄報導

高雄一名竊賊上月27日潛入湖內區某住宅偷竊，當時一名醫專19歲陳姓男學生準備洗澡時突聽怪聲，探頭一看就發現該名陌生男子，不顧當下只穿件內褲就立即追出，雖然無奈跟丟，但英勇行為被同學封為「內褲俠」。湖內警方獲報，目前已組成專案小組全力查緝，已掌握特定對象，將積極通知犯嫌到案說明。

▲高雄醫專生被封「內褲俠」，洗澡驚見陌生男偷東西，直接拔腿衝出追人。（圖／記者賴文萱翻攝）

警分局湖街派出所員警2月27日接獲19歲陳姓學生報案，稱有位陌生男子進入租屋處內行竊，需要警方協助，經員警到場處理，陳男表示該名竊嫌已逃離。

▲▼高雄一名竊賊上月27日潛入湖內區某住宅偷竊。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，報案陳男向警方表示，當天下午4點多，他在浴室準備洗澡時，聽聞外面有聲響傳來，探頭一看卻見到一名陌生男子，而該男子見狀則是拔腿就跑，因此他當下直接尾隨在後追出，無奈最後卻跟丟。

經清點損失財物，同住該址不同套房的18歲張姓男子損失筆記型電腦、手錶、放有零錢之存錢桶與外套衣物等財物，合計約新台幣36300元；19歲謝姓女子則是損失洗髮精與保養品等財物，合計約新台幣2100元。

▲醫專生被封「內褲俠」！洗澡驚見陌生男偷東西，拔腿衝出追人。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對此竊盜案，警方目前組成專案小組全力查緝中，已依報案人之指述循線擴大調閱監視器並掌握特定對象，後續將積極通知犯嫌到案說明。

雖然當下並沒有追到竊賊，但陳姓學生不顧只穿一件內褲就英勇衝出追賊行為，也被同學封為 「內褲俠」。