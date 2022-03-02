　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醫專生被封「內褲俠」！洗澡驚見陌生男偷東西　拔腿衝出追人

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名竊賊上月27日潛入湖內區某住宅偷竊，當時一名醫專19歲陳姓男學生準備洗澡時突聽怪聲，探頭一看就發現該名陌生男子，不顧當下只穿件內褲就立即追出，雖然無奈跟丟，但英勇行為被同學封為「內褲俠」。湖內警方獲報，目前已組成專案小組全力查緝，已掌握特定對象，將積極通知犯嫌到案說明。

▲▼高雄出現「內褲俠」！他洗澡驚見陌生男偷東西　拔腿衝出追人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄醫專生被封「內褲俠」，洗澡驚見陌生男偷東西，直接拔腿衝出追人。（圖／記者賴文萱翻攝）

警分局湖街派出所員警2月27日接獲19歲陳姓學生報案，稱有位陌生男子進入租屋處內行竊，需要警方協助，經員警到場處理，陳男表示該名竊嫌已逃離。

▲▼高雄出現「內褲俠」！他洗澡驚見陌生男偷東西　拔腿衝出追人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄一名竊賊上月27日潛入湖內區某住宅偷竊。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄出現「內褲俠」！他洗澡驚見陌生男偷東西　拔腿衝出追人。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，報案陳男向警方表示，當天下午4點多，他在浴室準備洗澡時，聽聞外面有聲響傳來，探頭一看卻見到一名陌生男子，而該男子見狀則是拔腿就跑，因此他當下直接尾隨在後追出，無奈最後卻跟丟。

經清點損失財物，同住該址不同套房的18歲張姓男子損失筆記型電腦、手錶、放有零錢之存錢桶與外套衣物等財物，合計約新台幣36300元；19歲謝姓女子則是損失洗髮精與保養品等財物，合計約新台幣2100元。

▲▼醫專生被封「內褲俠」！洗澡驚見陌生男偷東西　拔腿衝出追人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲醫專生被封「內褲俠」！洗澡驚見陌生男偷東西，拔腿衝出追人。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對此竊盜案，警方目前組成專案小組全力查緝中，已依報案人之指述循線擴大調閱監視器並掌握特定對象，後續將積極通知犯嫌到案說明。

雖然當下並沒有追到竊賊，但陳姓學生不顧只穿一件內褲就英勇衝出追賊行為，也被同學封為 「內褲俠」。

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
人夫牙醫陪妻小返鄉過年！　恐怖小三揮刀殺死他
快訊／沒油了！　美：俄軍64公里車隊幾乎停原地
俄軍遲遲打不下烏克蘭！　普丁遭爆氣到開除參謀總長
普丁超怕死！開會不讓官員靠近　諷刺畫面曝光
央視主播穿「烏克蘭國旗色」嗆普丁？　首位陸大咖女星反戰GG了
普丁殺紅眼攻擊平民！　驚悚廢墟影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

晨跑男牽陌生妹開房間雙人運動　她隔天告性侵：前一晚被下藥

違停幫友買便當　遇警勸導才知已成通緝犯

狼師喇舌女學生摸下體還要她「忍耐一下、不要反抗、用心去感覺」

獨／1萬就把超跑開回家！養雞哥幸運中獎　浪聲讓辣女友直喊爽

人夫牙醫過年陪妻小返鄉！恐怖小三怨孤單過節　揮刀捅胸殺死他

名會計師超會A！瞎掰「公司存摺遺失」　68天密集提領1.4億

119勤務員接報案電話20年　這通最震驚：是我哥...同事接力救命

西濱彰化區監測速首日抓15件　馬自達狂飆時速132公里重罰5千

富2代開BMW撞外送員肇逃判7月　換律師提上訴…繳20萬換緩刑

沙鹿偏僻道路轎車冒火光　警及時拉出輕生男送醫

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

妻用尪車練習開去黏牆壁...　他沒生氣反笑爆網讚好老公

晨跑男牽陌生妹開房間雙人運動　她隔天告性侵：前一晚被下藥

違停幫友買便當　遇警勸導才知已成通緝犯

狼師喇舌女學生摸下體還要她「忍耐一下、不要反抗、用心去感覺」

獨／1萬就把超跑開回家！養雞哥幸運中獎　浪聲讓辣女友直喊爽

人夫牙醫過年陪妻小返鄉！恐怖小三怨孤單過節　揮刀捅胸殺死他

名會計師超會A！瞎掰「公司存摺遺失」　68天密集提領1.4億

119勤務員接報案電話20年　這通最震驚：是我哥...同事接力救命

西濱彰化區監測速首日抓15件　馬自達狂飆時速132公里重罰5千

富2代開BMW撞外送員肇逃判7月　換律師提上訴…繳20萬換緩刑

沙鹿偏僻道路轎車冒火光　警及時拉出輕生男送醫

夾滿芋頭鮮奶油、莓果果醬！超夯「芋頭千層、藍莓起司千層」回歸

他問騎車下坡有頓挫感是操作不當？網：轉速及油門控制很重要

晨跑男牽陌生妹開房間雙人運動　她隔天告性侵：前一晚被下藥

莉婭首揭「謝和弦瀕死被救回」驚恐一幕！　差5秒人就沒了：沒我就沒他

葉耀元／核武戰爭一觸即發？　俄若發動將成世界公敵

WiFi 6E檢測能力再進化　東研信超取得TAF認可

美貿易報告：台灣是重要貿易夥伴！　批中國破壞公平貿易

睽違三年！東京電玩展舉辦實體展　主題「遊戲 永不宕機！」

趙春山／從「懲越戰爭」看「懲烏戰爭」

拜登演說點名習近平！　「和美國人民做對永遠不是好賭注」

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

社會熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

陸軍官校前校長「偷吃美女人妻」直擊　驚見染色體衛生紙

快訊／桃園平鎮電腦廠大火　女員工慘被燒成焦屍

文山女埋伏已婚男「砍到命危」　妻崩潰痛哭

獨／BMW i8鏟休旅車慘況曝　車主「考慮不修了」

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

快訊／包養男慘死　蛇蠍酒店女一家4人續押3個月

違停遊覽車釀禍　騎士「直插」身體對折命危

貨櫃車司機走錯路　違規迴轉糗卡死

即／北市文山區情侶兇殺案

正宮力阻地下戀情　小三揮刀殺死牙醫人夫

桃園工廠火警　1人受困、1人送醫

更多熱門

相關新聞

快訊／桃園平鎮電腦廠大火　女員工慘被燒成焦屍

快訊／桃園平鎮電腦廠大火　女員工慘被燒成焦屍

桃園市平鎮區一處工廠1日晚間發生火警，300多坪的廠房堆滿電腦零件、設備及鋁鎂合金材料等，導致火勢一發不可收拾，一樓廠房全面燃燒，有2名男員工遭嗆傷，1名女員工受困失聯。警消獲報趕抵現場緊急灑水灌救，並全力搜救受困女員工，但不幸消息在2日上午傳出，警消人員於7時許發現該女員工，但她已被燒成焦屍，目前詳細起火原因正積極調查中。

雲林古坑平房深夜大火　堂兄弟1死1命危

雲林古坑平房深夜大火　堂兄弟1死1命危

台鋼首年先砸10億　屏東高雄雙主場

台鋼首年先砸10億　屏東高雄雙主場

快訊／川普政府前國務卿蓬佩奧明抵台　蔡英文頒特種大綬景星勳章

快訊／川普政府前國務卿蓬佩奧明抵台　蔡英文頒特種大綬景星勳章

烏克蘭台生道歉坦承發表不當言論

烏克蘭台生道歉坦承發表不當言論

關鍵字：

高雄湖內學生宿舍竊賊偷竊男學生洗澡內褲英勇追捕內褲俠影音醫專生

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

墮落入監10年！顏正國嘆金馬除名

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

俄學者爆「核戰近了」　稱普丁家人躲進核掩體

烏克蘭「漏算2點」　共軍能閃電攻台？他給答案

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

澤倫斯基演說「逼哭全歐盟」　翻譯官也哽咽

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面