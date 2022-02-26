噁男騙給試鏡機會！拐小模吞FM2　阿姨整夜手機擴音監控阻迷姦

▲高雄一名陳姓男子，對想拿到演藝工作的女子花花佯稱要介紹工作機會給她，竟趁機下藥迷昏花花，意圖對其性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名陳姓男子，利用女子花花（化名）想成為藝人的機會，對其佯稱要介紹工作機會給她，再對花花表示隔天才可試鏡，讓花花在他的住處住下，並騙花花吞下FM2，所幸花花獨自一人有所警覺，整晚和阿姨保持通話，才未讓陳男得逞。高雄地院審理後，民事部分判陳男須賠償花花50萬元；刑事部分，上訴至二審後，仍維持一審有期徒刑6年。

陳姓男子利用女子花花懷抱星夢的想法，先是對花花佯稱要介紹工作機會給她，以此要求花花南下高雄，並對陪同花花一起南下的花母表示，由於花花要前往試鏡的地方為軍營，花母無法進入，以此為由，要求花母自行返回台北；再對花花表示，隔天才可以前往試鏡片場，要花花先前往其住處下榻休息。

不過由於花花獨身一人單獨在陳男的住處過夜，心裡仍有所警惕不安，於是和輪值夜班的阿姨說好，徹夜保持電話暢通，以避免憾事發生。陳男凌晨3、4點時，對花花表示她體溫較高，擔心進片場拍戲會有問題，拿出一盒盒裝普拿疼，哄騙花花吞下；待時間相隔1至2小時後，陳男再度拿著早餐進入花花休息的房間，對花花表示，「看妳還是很不舒服，要不要再吃第二顆藥？」趁機拐騙花花吞下FM2。

事後花花因藥效而意識逐漸開始恍惚，陳男3度進入花花的房內，見花花意識不清，竟趁機親吻花花，再將花花的手拉至其下體處，被花花及時抽離，陳男見花花還有些許意識與行動能力，無法順利下手，便離開花花房間。

▲陳男以感冒藥名義，拐騙花花吞下FM2迷姦藥，意圖趁花花意識昏迷之際，對其性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）



直到清晨6、7點左右，陳男再度進入花花房間，見花花在床上昏睡，認為時機成熟，準備對其性侵，所幸花花即時清醒，抗拒大喊，花花的阿姨此時透過電話察覺不對，也立即透過電話喝止陳男，「妳跟他講妳阿姨在電話這邊，通通都聽得到，妳叫他不要亂來」，陳事跡敗露只好讓花花離開，花花則向警方報案。

陳男應訊時，向檢警坦承確實有拿藥物給花花吃，但矢口否認犯行，強調是因為他看花花一直無法入睡，才會提供安眠藥給她，至於有親吻花花和脫褲一事，是因為和花花聊天時，花花主動談到其先前曾遭受性侵事情，他才主動親花花「安慰」她，後來2人聊得有感覺了，才將花花的褲子脫下，但被花花拒絕，他也隨即停手。

高雄地院事後勘驗相關證據後發現，花花的尿檢報告中，確實驗出有安眠藥等成分，且審酌花花阿姨與花母的證詞，同時佐證花花和花花阿姨2人的通聯紀錄，認定陳確實對花花下藥迷姦。

一審，民事部分法官判陳男須賠償花花50萬元；刑事部分，則依加重強制性交未遂罪，判處陳男有期徒刑6年，陳男不服，上訴二審，高院駁回上訴，維持一審原判，全案仍可上訴。