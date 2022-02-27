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女友剛墮胎想賴床...恐怖情人持水果刀射胸！強逼「3選1」性侵

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲陳姓男子僅因不滿女友身體不適，想再躺一下再去幫他買早餐，竟持水果刀射向女友。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）

記者林冠吟／台北報導

台北市一名陳姓男子和女友在租屋處同居，未料陳男僅因要求女友幫買早餐，女友因身體不適，想再躺一下，就因此暴怒，怒持水果刀朝她胸部猛射，後又不滿女友因剛墮胎完下體發炎、拒絕求歡，陳男要求女友，「走前門、走後門或幫他口交」，強迫「三選一」，女友無奈之下選擇口交。一審，士林地院依傷害罪與強制性交罪，判處陳男應執行有期徒刑3年6月；案件上訴至二審後，高等法院駁回檢察官上訴，維持原判。

超惡劣！陳姓男子和女友同居生活，不料2019年12月上午，陳男要求女友幫他早起買早餐，但女友因剛為他墮胎完沒多久，下體發炎不適，想在床上多躺5到10分鐘，就遭到陳男破口大罵，痛罵女友不起床買早餐害他餓肚子，是在跟他作對，女友只回了一句，「我沒有」，未料卻引爆陳男怒火，陳男從床頭櫃拿出未開封的長刀，架住女友的脖子，將刀鋒放在女友的臉上，所幸因刀鋒未開封，而未對女友造成傷害。

不過2人持續發生口角衝突，女友也不甘示弱，躺回床上再瞇一下，陳男也拒絕讓女友再躺回去，爆怒之下將長刀丟回床頭櫃中，並拿出水果刀，怒嗆女友，「我敢殺死妳，不要不信邪」，並持刀朝女友的方向瞄準射過去，造成女友的左胸靠近乳頭處有撕裂傷，期間更有怒甩女友巴掌、猛掐其脖子等暴力行為。

2人發生衝突後，陳男仰躺在床上，要求女友抱他，並幫其口交，但女友因先前才為他墮胎，導致下體發炎，加上才剛被陳男暴力對待，因而拒絕陳男的求歡，熟知陳男竟硬拉女友的手去摸其下體，並給她「三個選擇」，「走後門、走前門，或幫他口交」，儘管她已明確拒絕，但仍在陳男的強迫之下，為他口交得逞。事後，女友也抓準時機，緊急向超商店員求助。

▲▼家暴,暴力,受虐,性侵,昏迷,下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲2人爆發肢體衝突後，陳男不顧女友先前為其墮胎因而導致下體發炎，強迫女友「三選一」，讓女友幫其口交得逞。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝pixabay）

陳男應訊時，向檢警表示，自己沒有持刀丟女友，是他打了女友一巴掌後，女友情緒激動下拿出水果刀，對他怒吼，「不是要命一條嗎」，他也怒回，「妳不要以為我不敢」，將水果刀往床上丟，不是往女友身上丟，女友胸口的撕裂傷應是她自己造成的。

陳男強調，自己並沒有對女友性侵，當時2人剛吵完架，女友表示自己下體發炎，只能口交，他怕被女友咬傷，因此就拒絕了，後續2人還一起去買午餐，女友神情自若、行動自由，還能自己走去超商向超商店員報警，何況警方在搜索過程中，也沒有扣到沾有他精液的衛生紙，而女友口中也未驗出其DNA或精液等語。

高等法院勘驗相關證人證詞與證據後，發現超商店員表示，當時陳男女友走進超商，對他表示，「可不可以幫我叫救護車？」，並表示她不想被別人看到，後續也有對他說，她慘遭家暴事件。

而陳男女友送醫後，醫院人員也發現女友遭到性侵，而依法通報社工，社工到場後也發現女友精神狀況不穩，但經安撫後仍能清楚陳述，並有在女友的口腔中驗出男性Y染色體，其胸口亦有撕裂傷，認定女友證詞屬實。

至於警方未查扣到相關沾有精液衛生紙一事等，法官向承辦員警詢問後，員警指出，當時因發現陳男為毒品案件的通緝犯，且有家暴女友的事實，因此未特別留意衛生紙這類與性侵害犯罪有關案件，認為陳男辯詞為飾詞狡辯，而一審法官依傷害與強制性交罪，判處陳男應執行有期徒刑3年6月，量刑無誤，駁回檢察官上訴，維持一審原判，全案仍可上訴。

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