俄軍夜襲基輔！高速公路成戰場「當眾駁火」　距烏國防部大樓僅4km

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭首都基輔26日發生多起爆炸襲擊與大規模交火事件，其中舒里亞夫卡地區（Shuliavka）至布列斯特地鐵站（Beresteiska）附近的衝突規模最大，當地在凌晨3點左右傳出逾50次的爆炸聲與槍響，且巨響持續了近10分鐘。橫跨這2個地區的高速公路「Prospekt Peremohy」更在當地26日晚間變成了戰區。

綜合BBC等外媒報導，網上流出的現場畫面顯示，這條從基輔市中心向東西方延伸的主要大道在夜幕中燃起大火，而熊熊火焰也吞噬了一輛疑似為軍車的車輛，場景十分駭人。

▲基輔主要高速公路也變成了烏俄交戰的戰場。（圖／翻攝自推特）

當地媒體稱，發生爆炸的地點距離烏克蘭國防部大樓只有4公里，附近的一座大橋也被炸毀。據了解，俄軍當時正試圖對布列斯特地鐵站附近的一個烏克蘭軍事單位發動襲擊，不過烏軍成功將其擊退。

BBC分析，控制基輔對俄羅斯政府和其入侵行動的成功至關重要。儘管對基輔發動攻擊可能會讓兩國都蒙受重大損失，並爆發多起街頭交火事件，但俄羅斯仍堅持進攻基輔，基輔街頭也處處可見雙方交戰留下的痕跡，不過截至26日，這座城市仍牢牢掌握在烏克蘭手中，而烏克蘭官員也表示，基輔的局勢已得到控制。

快訊／基輔爆發「逾50次機關槍掃射和爆炸」 衝突持續近10分鐘

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