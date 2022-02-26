快訊／國人受困西烏搭火車逃往斯洛伐克　外交部：已派員前往邊境

▲烏克蘭基輔26日響起空襲警報，民眾趕緊趴下。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

俄羅斯政府24日對烏克蘭境內展開軍事行動，外交部宣布啟動緊急撤僑計畫，25日晚間由巴士載13名國人及配偶離開基輔，中途加入5名國人，以陸路載往至烏克蘭西部城市利維夫。外交部26日說明，有一名旅居基輔的王先生與其烏克蘭籍配偶，受困在西部城市Uzhhorod，無法返回基輔拿取護照，計劃搭乘火車至烏克蘭與斯洛伐克邊境，駐處已派員前往烏克蘭邊境關卡，協助入境和安頓事宜。

外交部今天說明，我國旅居烏克蘭基輔的國人王先生偕同烏克蘭籍配偶，因遭逢俄羅斯入侵烏克蘭受困在西部城市Uzhhorod，無法返回基輔拿取護照，考量所在地緣關係，計劃搭乘火車至烏克蘭與斯洛伐克邊境，盼望入境斯國避難。

外交部表示，經我國駐斯洛伐克代表處迅速直接與王先生取得聯繫，已確認目前王先生夫婦人身平安，另並聯繫斯洛伐克外交部及移民單位確認，斯洛伐克政府採行人道關懷立場，歡迎烏克蘭難民入境斯洛伐克，即使王先生夫婦僅持有烏國居留證，也能順利入境斯國。

我國駐斯洛伐克代表處已立即派員從首府布拉提斯拉瓦即刻前往烏克蘭邊境關卡，協助王先生夫婦入境及隨後暫時安頓事宜，未來如果決定返國，也將提供各項必要協助。