台北101「聲援烏克蘭」　藍黃色投影訴求反戰

▲台北101聲援烏克蘭國旗,表達反戰訴求。(圖/ETtoday攝)



記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭引發全球關注,各地知名地標建築物紛紛打起藍黃兩色燈光,投射巨型烏克蘭國旗聲援烏克蘭,26日晚間,台北101也加入聲援行列,在頂層與中層,投影藍黃色燈光,表達反戰訴求。

國際間聲援烏克蘭的著名地標,包括巴黎鐵塔、義大利羅馬競技場、比利時布魯塞爾的五十周年紀念公園(Cinquantenaire Park)、澳洲墨爾本的弗林德斯街車站(Flinders Street Station),以及北馬其頓共和國首都斯科普里(Skopje)的外交事務部大廈,都紛紛利用光影將烏克蘭的藍黃國旗投射在建築物上,以表達支持。

Solidarity.



Buildings around the world are lit up with the colours of the Ukrainian flag to show solidarity following the Russian invasion of Ukraine



Cinquantenaire Park in Brussels

The Colisseum in Rome

Flinders Street Station in Melbourne

Foreign Affairs Ministry in Skopje pic.twitter.com/41PPFQhBf0