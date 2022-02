快訊／基輔爆發「逾50次機關槍掃射和爆炸」　衝突持續近10分鐘

BREAKING: There are reports of shots and explosions near Beresteiska in Kiev. Russia Ukraine Kyiv pic.twitter.com/nEakcqeu2v

記者葉睿涵/綜合報導

烏克蘭首都基輔在當地時間26日凌晨傳出多聲巨響。當局聲稱,基輔的西北部地區發生了逾50次的爆炸與槍擊,而東部郊區也有衝突發生。

綜合烏克蘭媒體報導,烏克蘭國家特別通訊局26日證實,基輔的舒里亞夫卡地區(Shuliavka)和基輔動物園(Kiev Zoo)在清晨3點左右,爆發逾50次的機關槍掃射和爆炸,衝突持續將近10分鐘。

從網上流出的畫面可見,這幾場爆炸的威力都十分巨大,爆炸發生後現場噴發出橘紅色的火光,熊熊烈火映紅了整個夜空,甚至隔著幾公里都能看到沖天的火光。白俄媒體Nexta指出,基輔當局目前已發布指示,要求舒里亞夫卡地區的民眾呆在家里或避難所,不要外出。

KYIV: Heaviest fighting tonight appears to be around the Bereisteyskaya metro station. Beyond multiple videos of explosions and gunfire, the fighting is apparent on Google Maps traffic data. pic.twitter.com/nk2QVkMEmG