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肯定烏克蘭總統死守基輔　邱毅：若是蔡大小姐早就開溜了

▲邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）

▲邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

俄羅斯軍隊25日已攻入烏克蘭首都基輔，但面對兵臨城下的「斬首」壓力，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）並未落跑，反而堅守崗位，甚至已私下視訊歐盟永別。對此，前立委邱毅表示，這比起蔡大小姐要強多了，蔡大小姐可是長年累月做逃亡演練，若處在相同的情況，她恐怕早就腳底抹油開溜了。

俄羅斯總統普丁24日以「特殊軍事行動」向烏克蘭宣戰，表明讓烏國「去軍事化、去納粹化」；而分析俄軍進攻路線，美國與北約就警告，普丁發動這場自二戰以來歐洲最大規模的國與國戰爭，目的是為「斬首澤倫斯基」，推翻基輔當局。

面對俄軍25日攻入基輔，有輿論認為澤倫斯基與政府高層早已撤離，但澤倫斯基當地時間晚間錄影闢謠，表示高層和他都仍在基輔，「我們都在這裡，我們的士兵在這裡，這個國家的公民在這裡，我們都在這裡保護我們國家的獨立，我們會繼續這麼做。榮光歸於烏克蘭守衛者，榮光歸於烏克蘭。

外媒報導，澤倫斯基24日召開記者會表示自己是俄國「頭號目標」之前，當天就已經在首都基輔一處地下碉堡內，和歐盟各國領袖視訊通話，並在會中沉重地說，「這可能是你們最後一次看見我活著」。

針對烏克蘭戰爭，邱毅26日在臉書分享個人見解。當提及澤倫斯基未棄城逃亡，邱毅表示，這還是得肯定一下，這比起蔡大小姐要強多了，蔡大小姐可是長年累月做逃亡演練，若處在相同的情況，她恐怕早就腳底抹油開溜了。

▼邱毅26日在臉書談論烏克蘭戰爭。（圖／翻攝自Facebook／邱毅『談天論地話縱橫』）

▼邱毅26日在臉書談論烏克蘭戰爭。（圖／翻攝自Facebook／邱毅『談天論地話縱橫』）

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