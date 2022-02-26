普丁目標不只烏克蘭？　最新衛星照：俄軍正向波蘭邊境集結

▲俄軍疑在白俄羅斯靠近波蘭邊境處集結，部署裝甲、火砲與超過50多輛重型運輸軍車。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

太空科技公司Maxar Technologies公布最新衛星照顯示，俄羅斯軍隊正在向波蘭邊境集結。包含裝甲、火砲與50多輛重型裝備運輸車已經集結於白俄羅斯西南部布列斯特（Brest）訓練基地，距離波蘭僅約10公里。另一處白俄南部城市莫濟里（Mazyr）的基地則部署了150架地面攻擊和運輸直升機。

Maxar Technologies於24日公布衛星影像顯示，俄羅斯在白俄羅斯的軍事活動增加，已向白俄西南部城市布列斯特一處訓練基地集結部隊、裝甲車、火砲與50多輛重型裝備運輸車。據news.com.au指出，此地距離波蘭邊境僅10公里，離烏克蘭則約68公里。美媒《外交政策》軍事記者德奇（Jack Detsch）補充，俄羅斯還在白俄一處火車站集結更多設備。

▲衛星影像顯示，白俄南部城鎮90多架直升機一字排開，綿延超過8公里。（圖／路透）

根據路透報導，Maxar Technologies於25日指出，新的衛星照顯示俄軍疑似在白俄南部大量增加部署。在距離烏克蘭邊境僅約32公里處的南部城市出現大規模地面部隊，還有150架地面攻擊和運輸直升機。德奇表示，地點應是位於莫濟里，距離烏克蘭車諾比（Chernobyl）僅約96公里遠。

▲莫濟里附近的VD Bolshoy Bokov機場出現大量直升機與軍車。（圖／路透）

路透指出，另一個白俄南部城鎮霍伊尼基（Chojniki）則被拍到有90多架軍用直升機在公路上一字排開，綿延超過8公里。《今日美國》報導，霍伊尼基東北部也有數百輛軍車與大量地面部隊集結於多個基地，莫濟里附近一處起降機場還有50多架直升機與更多軍車。

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