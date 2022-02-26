台南施政滿意度高達8成　林建南呼籲儘早通過徵召黃偉哲連任

▲立委王定宇服務處副主任，台南市中西北區市議員參選人林建南表呼籲民進黨中央，即早通過徵召黃偉哲市長的提名。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

根據崑山科技大學所做民調，台南市長黃偉哲任內過去三年的施政滿意度高達8成，不但在綠營得到支持，在政治傾向藍營的民眾中，亦有人表示支持連任，立委王定宇服務處副主任，台南市中西北區市議員參選人林建南表呼籲民進黨中央，即早通過徵召黃偉哲市長的提名。

立委王定宇服務處副主任，台南市中西北區市議員參選人林建南指出，市政的規劃與執行，是一種持續性的行為，通過整個市府團隊持續性的努力，讓整個城市前進。量化民調所表達出的數據，即使不是百分百的精準，其結果與現實相差亦不甚遠。這次民調中評量的「維護地方治安」、「公共安全與消防」、「重視環保、提高環境品質」和「長照與托育等社會福利」的滿意度均在7成以上，而「市長施政滿意度」、「市府團隊滿意度」更高達8成，不只綠營滿意，藍營民眾更有7成表示認同。

林建南更表示支持黃偉哲市長連任，他認為比起藍營計畫派出不在地的空降人選，黃偉哲市長這樣優質的團隊，一定要繼續做下去。更建請民進黨中央，即早通過徵召黃偉哲市長的提名，讓整個市府團隊可以無後顧之憂的為打造幸福台南繼續努力。