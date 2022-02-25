班班有冷氣！　黃偉哲視察學校電力改善及冷氣裝設情形

▲台南市長黃偉哲在教育局長鄭新輝的陪同下，前往北區開元國小視察電力改善及冷氣裝設情形，肯定「班班有冷氣」政策之執行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為維護校園安全和健康舒適的環境，25日台南市長黃偉哲在教育局長鄭新輝的陪同下，前往北區開元國小視察電力改善及冷氣裝設情形，包含總電盤、分電盤、能源管理系統、線架、冷氣及水擦粉筆等。

黃偉哲市長十分關心「班班有冷氣」政策執行情形，肯定教育局及學校行政團隊一年多來的辛勞，超前部署，將教室使用的傳統粉筆全面汰換為水擦粉筆，讓師生今年夏天都能有冷氣吹，期盼提供健康舒適、無粉塵的學習環境。市議員陳怡珍及沈震東也到場關心。





市長黃偉哲表示，班班有冷氣實施的情形已布置，目前進行測試中；此外，還有水擦粉筆的部分，因應班級全面裝設冷氣後，傳統粉筆造成的粉塵，對孩子的肺部不好，全面汰換水擦粉筆，保障老師及孩子的健康，也提供安全乾淨的教學環境。



黃偉哲說，中小學電力系統改善與冷氣裝設是國家的重要施政項目，也是台南市民關切的教育議題，台南市獲教育部補助經費新台幣29億815萬元，電力改善與冷氣裝設進度已達100％，目前逐校進行測試運轉中，以如期於2022年度夏天使用冷氣設備。





教育局長鄭新輝指出，因應普通班級全面裝設冷氣後，師生於密閉空間內有吸入粉塵影響健康之疑慮，因此將教室內的傳統粉筆，全面汰換為水擦粉筆，提升學校教學環境品質，營造優質安全校園。



另外，水擦粉筆又稱為水洗粉筆，能溶於水，傳統粉筆的粉塵經人體吸入後易造成呼吸道疾病，沾黏於皮膚上易容易造成過敏，水擦粉筆無粉塵且無論黑板乾、濕均能書寫，以抹布沾濕擰乾後擦拭即可清除書寫筆跡，便於師生使用。





教育局說明，將持續協助學校充實各校教學設施、設備，透過豐富學生的學習資源，提升學習的興趣，進而適才適性的均衡發展。



開元國小校長李添旺表示，感謝南市府對學校環境教育及教學環境的重視，隨著電力改善及冷氣裝設工程完工，搭配水擦粉筆建置，提供學校的孩子們舒適的學習空間，進而啟發學生的學習興趣，期許學校成為適合孩子學習、成長、歡笑的教育推廣基地。