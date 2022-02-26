教育部徵求青年翻轉家　即起報名「翻轉地方創生」

▲教育部徵求青年翻轉家，圖為獲得金獎的「年年有鰆」團隊。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部青年發展署「111年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」即日起至3月31日徵求行動提案，教育部指出，計畫將提供行動金獎勵、安排專家陪伴，另也舉辦青年團隊與學習性青聚點，共同參加的青年小聚及年底成果展活動，歡迎青年組隊提出行動方案，投入地方事務，一起成為翻轉創生的Changemaker（青年翻轉家）。

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▲「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，即日起至3月31日徵求行動提案。（圖／教育部提供）

國教署說明，Changemaker計畫青年團隊，主動是發掘社區需求，並運用創意與專長，為地方帶來新的改變，位在離島的金馬澎湖澎湖青年，更是在資源較不足條件下勇於行動，只為了能讓自己所身處的土地更好，傳承精彩的地方故事。

國教署舉例說，110年獲得Changemaker組金獎的「年年有鰆」團隊，因為看見澎湖傳統漁業沒落與牽罟文化式微問題，而台灣人熱愛海鮮料理，卻很少了解盤中食物由來，為喚起地方重視，團隊提出鹹魚大翻身計畫，在嵵裡社區舉辦曬魚場活動，設計縮小版牽罟漁網並結合敲魚體驗，希望打造漁業文化平台。團隊也將魚鑑直接掃描放大輸出對照，研究各種魚類特徵，設計魚娃娃教具並引入校園中，把魚知識透過轉譯傳遞給學生，讓學生不再對魚類陌生，希望藉由持續推廣食魚教育，成為耆老長輩及年輕人橋樑，拉近人與土地及海洋的距離。

▲教育部徵求青年翻轉家，圖為熱映像團隊將旅行日記製成社區地方人物誌，分享給移居桃園的馬祖人。（圖／教育部提供）

此外，獲得Actor組金獎的「熱映像」團隊，成員為馬祖第三代、眷村後代，對於馬祖生活文化充滿好奇，為重新認識馬祖，團隊提出「台灣馬祖女人的私房食譜」計畫，從餐桌上的一道菜及問候語「ㄒㄧㄝˋ ㄅㄚ ㄇㄩㄝˇ」（馬祖話的「吃飽沒」）切入，認識食物背後的歷史脈絡。團隊也探訪多位60年代遷居來臺的馬祖女性，蒐集大量馬祖相關文獻，記錄人與食物之間的故事，分享給移居桃園的馬祖人，希望保存跨海來台珍貴記憶，用全新角度來重新認識馬祖。