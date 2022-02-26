排隊進波蘭「車陣達18公里」！撤僑專車等候逾20小時　台人曝心境

▲俄軍入侵烏克蘭，圖為首都基輔。（圖／路透）

記者許敏溶／台北報導

俄羅斯在台灣時間前（24日）上午對烏克蘭出兵，戰火持續中，昨天已有5名台灣留學生與十餘名台僑搭上撤僑專車，預計前往波蘭，根據最新消息，撤僑專車抵達在當地時間深夜抵達邊境檢查哨，直到當地時間清晨6時30分才做最後檢查，現正排隊等待進到波蘭境內，其中一名台僑指出，車陣很長，聽說達18公里，從昨天上午開始排隊，至今已等了超過20小時，不知何時可進入波蘭，現在「身體狀況不佳，很難受、疲倦」。

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▲▼撤僑專車沿途狀況。（圖／讀者提供）

台灣還有9名學生留在烏克蘭，其中一名台灣留學生Simon昨（26日）表示，已經搭上撤僑專車正前往波蘭途中，同行還有4名台灣留學生與十餘名台僑，之前沿途舟車勞頓，「路上看到軍隊都會莫名害怕」，目前心情仍忐忑。

而根據Simon在中午12點多說明的最新消息，撤僑專車在東歐時間凌晨0點多抵達邊境檢查哨，早上6時30做最後的檢查，目前正排隊進到波蘭境內，也提到車陣很長。

▲台灣留學生Simon提供日前在撤往烏克蘭西部路上照片。（圖／Simon提供）

另一名在專車上的台僑則說，昨天當地時間上午10點左右就開始排隊，目前（台灣時間中午12點多）已經早上快7點，才要進入邊界，等於前後等待超過20小時，因為車陣很長，聽說長達18公里，所以不知道何時才能進入波蘭。

該名台僑也透露，昨天到現在一直塞車，雖然路邊加油站有有商店，但也不太敢吃喝東西，因為怕要上洗手間，「身體狀況不佳，很難受、疲倦」。

